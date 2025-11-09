به گزارش کردپرس، آنچه مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در همایش حزبی در اربیل و در آخرین روز گردهمایی به آن اشاره کرد، مبنی بر این که کرسی‌های پارلمان عراق از پیش تعیین شده‌اند، تا این لحظه نه هیچ نهاد رسانه‌ای و نه هیچ یک از جریان‌هایی که خود را اپوزیسیون می‌دانند، نتوانسته‌اند به‌درستی پیام پشت آن سخنان را درک کنند یا درباره‌اش واکنش نشان دهند.

به نوشته وبسایت رسانه خبری آوینه، این در حالی است که به‌ویژه جریان‌های اپوزیسیون که این روزها مردم را سخت به مشارکت در انتخابات دعوت می‌کنند، لازم است جادوی آن جمله را از کار بیندازند و پیام واقعی‌اش را روشن کنند.

آنچه مسعود بارزانی به آن اشاره کرد، اصلا معنایش این نبود که کرسی‌های پارلمان بر اساس نتیجه مشارکت احزاب و فهرست‌ها از پیش تقسیم شده‌اند. منظور او این بود که طبق قانون انتخابات، خودِ مسعود بارزانی همچنان نسبت به تقسیم کرسی‌های استان‌ها معترض است؛ تقسیم‌بندی‌ای که از نگاه او ناعادلانه است و حق کردها بر اساس همان قانون، به اندازه کافی تامین نمی‌شود. او می‌گوید سهم کردها در یک سقف مشخص محدود شده است.

واضح است منظور بارزانی این است که قانون انتخابات باید یکسان و دایره‌ای باشد و همهٔ کردها و دیگر نیروها حق داشته باشند رأی هر شهروند، در هر نقطه، تلف نشود و مستقیما برای همان جریانی محاسبه شود که رأی‌دهنده انتخاب کرده؛ نه مثل اکنون که اگر یک فهرست نتواند به حد نصاب برسد، آرا به نام حزبی ثبت می‌شود که در آن منطقه بیشترین رأی را دارد.

برای همین، بی‌خبری نهادهای رسانه‌ای و اپوزیسیون از پیام بارزانی، پرسش‌برانگیز است و نشان می‌دهد آن‌ها عمق پروژه‌ای را که خود آغاز کرده‌اند، درنیافته‌اند.