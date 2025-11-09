قیس خزعلی: کرکوک عراقی است؛ سایر ادعاها تبلیغات هستند

به گزارش کردپرس، قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق، تأکید میکند که «کرکوک شهری عراقی است و این موضوع با یک خط قرمز بسته شده». او در گفتوگویی با شبکه دجله گفت: «کرکوک یک استان عراقی برای همه مردم عراق است و باید همگی از این موضوع اطمینان داشته باشند. کرکوک شهری عراقی و خط قرمز ماست و این پرونده را بستهایم. هر سخنی که برخلاف این گفته شود، در حال حاضر صرفاً تبلیغ انتخاباتی است.»
او اشاره کرد: «هیچ مشکلی با حضور سرمایەگذاری آمریکا در عراق نداریم، اما اگر حضور ساوایا برای تعیین سرنوشت پست نخستوزیری باشد، کاملاً ممنوع است.»
خزعلی درباره مطالبه اهل سنت برای پست ریاستجمهوری نیز گفت: «در زمان مناسبی مطرح نشده و ممکن است خلاف واقع باشد.»
این سخنان درحالی مطرح میشود که در روزهای اخیر مسرور بارزانی، معاون رئیس حزب دمکرات کردستان و نخست وزیر اقلیم کردستان در مراسم کارزار انتخاباتی لیست ویژهی این حزب برای بغداد و کرکوک در اربیل گفت: «کرکوک خاکی نیست که بتوانیم از آن صرفنظر کنیم. روزی از روزها کرکوک دوباره به آغوش کردستان بازمیگردد.»
