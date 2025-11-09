سخنان بارزانی درباره «دیزاین انتخابات» یک تله سیاسی است

به گزارش کردپرس، پس از آن که مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در نشست انتخاباتی حزبش در شهر اربیل اشاره کرد که کرسی‌های پارلمان عراق از پیش تعیین شده و انتخابات «مهندسی شده» است، مدیر دیدبان کردی انتخابات اعلام کرد که «این اظهارات بارزانی بیش‌تر برای بیرون از اقلیم و برای سرد کردن نیروهای دیگر است و یک تله سیاسی محسوب می‌شود».

آرام جمال، مدیر دیدبان کردی انتخابات، در واکنش به سخنان اخیر رئیس حزب دمکرات در اربیل گفت: «سؤال اینجاست که آیا این حرف‌ها را برای مخاطبان خودش گفته یا برای بیرون؟ اگر برای مردم خودش باشد، یعنی مردم نباید در انتخابات شرکت کنند و باید بایکوت کنند. اما من فکر می‌کنم این سخنان برای بیرون بیان شده تا چنین القا شود که انتخابات از پیش طراحی شده؛ در حالی که چه طراحی شده باشد چه نه، نتیجه یکی است چون تقسیم‌بندی کرسی‌ها پیشاپیش مشخص شده و باید با دقت بررسی شود. حتی می‌توان گفت هر رأیی که پیش‌تر گرفته شده دوباره همان رأی‌ها را بازتولید می‌کند؛ یعنی همان کرسی‌ها».

به گفته برخی ناظران، بارزانی نتوانسته پیام واقعی خود را درباره اعتراض به نظام انتخاباتی به‌درستی منتقل کند؛ نظامی که به باور آن‌ها به شدت منطقه‌بندی شده و تعداد کرسی هر شهر از قبل طراحی شده است. بارزانی خواستار برگزاری انتخابات عراق و اقلیم بر اساس «حوزه انتخابیه واحد» شده بود؛ در این‌باره آرام جمال گفت: «من نه در سطح اقلیم و نه در سطح عراق هیچ‌وقت طرفدار حوزه واحد نبودم و نخواهم بود چون از نظر فنی جواب نمی‌دهد. اما در عوض بهتر است هر استان حوزه خود را داشته باشد و مثل دسامبر ۲۰۰۵ کرسی تعادلی تعیین شود. مثلا حزبی ۱۵ کرسی گرفته اما بعد در سطح عراق همه آرا جمع شود و دوباره بر کل کرسی‌ها تقسیم شود تا کرسی تعادلی مشخص شود».

او افزود: «این دیدگاه و درخواست حوزه واحد از همان تصوراتی می‌آید که در انتخابات ۲۰۲۱ مسعود بارزانی به همراه مقتدی صدر و الحلبوسی دنبال آن بودند تا اکثریت تشکیل بدهند؛ اما این بار شرایط متفاوت است و تلاش می‌کنند زمینه سیاسی آن را قبل از انتخابات فراهم کنند تا دوباره اکثریت شوند. پیش‌تر این خیال در ذهن مقتدی صدر بود ولی موفق نشد و هزینه‌اش را حزب دمکرات پرداخت چون سال‌هاست از طرف ایران تحت فشار است. این بخش ماجرا به آن موضوع هم بی‌ارتباط نیست، به همین دلیل آن‌ها می‌خواهند از مسیر انتخابات زمینه را فراهم کنند».

آرام جمال تأکید کرد که «اگر حزب دمکرات واقعا مطمئن بود که انتخابات از پیش طراحی شده، اصلا نباید در دور ششم پارلمان شرکت می‌کرد». او گفت: «این سخنان بارزانی بیش‌تر برای بیرون است تا نیروهای دیگر را سرد کند. این حرف‌ها قبلا طراحی شده و حتی بعد از اظهارات بارزانی هیچ بیانیه رسمی‌ای از دفتر سیاسی حزب منتشر نشد که یعنی این یک تله طراحی‌شده است؛ تا مردم ساده در این دام بیفتند و بگویند انتخابات مهندسی شده است».

او افزود: «حزب دمکرات برای این در انتخابات شرکت می‌کند که آرای خود را افزایش دهد و شعارش در سطح عراق است. اگر واقعا معتقد بود انتخابات مهندسی شده، باید آن را بایکوت می‌کرد».