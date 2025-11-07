به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که حزب دمکرات برای تشکیل دولت اقلیم، همه انعطاف لازم را بهخرج داده است، اما اتحادیه میهنی کردستان ترجیح داده است «زمانکشی کند تا انتخابات پارلمان عراق برسد».
او تأکید کرد: «این شرط و شروطها را قبل از انتخابات مطرح کرده بودند؛ بعد از انتخابات دیگر پذیرفتنی نیست.»
مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در کارزار انتخاباتی حزبش در اربیل گفت: «با اینکه میدانیم این انتخابات تغییری در تعداد کرسیهای جریانها ایجاد نخواهد کرد، اما به دو دلیل در فرآیند انتخابات مشارکت میکنیم.»
او درباره دلایل مشارکت حزب دمکرات در انتخابات توضیح داد: «اول، درخواست گسترده دوستان و متحدانمان برای مشارکت در انتخابات؛ و دوم، برای محکزدن جایگاه سیاسی حزب در این انتخابات.»
بارزانی درباره تشکیل دولت اقلیم نیز گفت: «پارتی هر میزان انعطاف که لازم بود نشان داد، اما متأسفانه اتحادیه میهنی خواست زمان را طولانی کند تا انتخابات مجلس نمایندگان عراق برسد؛ آنوقت دوباره درباره ورود به دولت فکر کنند. اما این شروط و خواستهها پیش از انتخابات مطرح بود؛ بعد از انتخابات دیگر قابل قبول نیست.»
