به گزارش کردپرس، نبرد عمر، مسئول دفتر انتخابات اقلیم کردستان در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، اعلام کرد که میزان مشارکت نیروهای پیشمرگه و دیگر نیروهای امنیتی اقلیم در رأی‌گیری ویژه انتخابات پارلمان عراق به ۷۵ درصد رسیده است.

بر اساس اعلام کمیسیون، ۲۷۶ هزار و ۶۱۳ نفر در اقلیم کردستان واجد شرایط رأی‌دادن در مرحله ویژه هستند و روند رأی‌گیری همچنان ادامه دارد.

روداو نوشت: تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح، آمار مشارکت در برخی مراکز رأی‌گیری به شرح زیر گزارش شده است: