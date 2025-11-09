۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۸

مشارکت ۷۵ درصدی نیروهای امنیتی و پیشمرگه اقلیم کردستان در رأی‌گیری ویژه پارلمان عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان- روند رای‌گیری ویژه برای انتخابات پارلمان عراق صبح یکشنبه ۹ نوامبر در اقلیم کردستان آغاز شده و طبق گزارش‌ها، میزان مشارکت نیروهای امنیتی و پیشمرگه تاکنون به ۷۵ درصد رسیده است.

به گزارش کردپرس، نبرد عمر، مسئول دفتر انتخابات اقلیم کردستان در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، اعلام کرد که میزان مشارکت نیروهای پیشمرگه و دیگر نیروهای امنیتی اقلیم در رأی‌گیری ویژه انتخابات پارلمان عراق به ۷۵ درصد رسیده است.

بر اساس اعلام کمیسیون، ۲۷۶ هزار و ۶۱۳ نفر در اقلیم کردستان واجد شرایط رأی‌دادن در مرحله ویژه هستند و روند رأی‌گیری همچنان ادامه دارد.

روداو نوشت: تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح، آمار مشارکت در برخی مراکز رأی‌گیری به شرح زیر گزارش شده است:

  • مرکز «کردستانی نوێ» در سلیمانیه: ۴۸۷ نفر از ۱۳۰۰ رأی‌دهنده

  • مرکز ویژه نیروهای کوڕان در شقلاوه: ۴۶۸ نفر از ۱۷۳۶ رأی‌دهنده

  • مرکز کەلێ در آکری: ۳۳۵ نفر از ۱۳۵۱ رأی‌دهنده

  • مرکز کمپ شێخان: ۶۰ نفر از ۷۲۷ رأی‌دهنده

  • مرکز بیتوێن در رانیه: ۵۸۶ نفر از ۱۸۰۴ رأی‌دهنده

  • مرکز سەرکانی در قره‌هنجیر: ۳۰ درصد مشارکت

  • مرکز آمادگی شیرین: ۲۸ درصد مشارکت

  • مرکز آمادگی کاژاو در سلیمانیه: ۲۶ درصد مشارکت

  • مرکز شهید غفور ژاژلەیی در سلیمانیه: ۲۳ درصد مشارکت

