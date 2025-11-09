به گزارش کردپرس، نبرد عمر، مسئول دفتر انتخابات اقلیم کردستان در کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، اعلام کرد که میزان مشارکت نیروهای پیشمرگه و دیگر نیروهای امنیتی اقلیم در رأیگیری ویژه انتخابات پارلمان عراق به ۷۵ درصد رسیده است.
بر اساس اعلام کمیسیون، ۲۷۶ هزار و ۶۱۳ نفر در اقلیم کردستان واجد شرایط رأیدادن در مرحله ویژه هستند و روند رأیگیری همچنان ادامه دارد.
روداو نوشت: تا ساعت ۰۹:۳۰ صبح، آمار مشارکت در برخی مراکز رأیگیری به شرح زیر گزارش شده است:
-
مرکز «کردستانی نوێ» در سلیمانیه: ۴۸۷ نفر از ۱۳۰۰ رأیدهنده
-
مرکز ویژه نیروهای کوڕان در شقلاوه: ۴۶۸ نفر از ۱۷۳۶ رأیدهنده
-
مرکز کەلێ در آکری: ۳۳۵ نفر از ۱۳۵۱ رأیدهنده
-
مرکز کمپ شێخان: ۶۰ نفر از ۷۲۷ رأیدهنده
-
مرکز بیتوێن در رانیه: ۵۸۶ نفر از ۱۸۰۴ رأیدهنده
-
مرکز سەرکانی در قرههنجیر: ۳۰ درصد مشارکت
-
مرکز آمادگی شیرین: ۲۸ درصد مشارکت
-
مرکز آمادگی کاژاو در سلیمانیه: ۲۶ درصد مشارکت
-
مرکز شهید غفور ژاژلەیی در سلیمانیه: ۲۳ درصد مشارکت
نظر شما