۱۶ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۳

بافل طالبانی: کسانی که سوار تانک های صدام شدند، از کُردبودن سخن نگویند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، گفت کسانی که «پس از انفال بارزانی‌ها سوار تانک صدام شدند، با داعش تجارت نفت کردند و در برابر نسل‌کشی ایزدی‌ها سکوت کردند» حق ندارند امروز از کُردبودن سخن بگویند.

به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در مراسم معرفی نامزدهای حزبش در سلیمانیه، اعلام کرد: «کسانی که بعد از انفال بارزانی‌ها سوار تانک‌های صدام شدند و در ریختن خون کردها شریک بودند، حق ندارند امروز درباره کُردبودن حرف بزنند. آیا آن‌ها شما را آزاد کردند؟»

بافل طالبانی گفت: «بعد از ۳۱ آگوست گفتند ما و صدام دیگر دشمن نیستیم. این نشانه خیانت بود.»

او افزود: «همان‌هایی که با داعش تجارت نفت می‌کردند، همان‌هایی که چشمشان را بستند وقتی خواهران و برادران ایزدی ما نسل‌کشی شدند؛ همان‌هایی که رؤسای عشایر را کشتند؛ همان‌هایی که عشایر را مجبور کردند مزدور شوند؛ همان‌هایی که با خون و نفت شما ثروتمند شدند و برای خود اقتدار ساختند؛ امروز آمده‌اند برای ما از کُردایتی حرف بزنند؟»

او تاکید کرد که همان جریان‌ها خاک کردستان را «به ترکیه می‌فروشند» و هم‌زمان فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران را روانۀ زندان می‌کنند.

رئیس اتحادیه میهنی تأکید کرد که «سلیمانیه قابل خرید نیست» و هیچ تهدیدی نمی‌تواند این شهر و اتحادیه میهنی را تحت فشار قرار دهد. او گفت بسیاری از کسبه و بازرگانان اربیل به دلیل «فشارهای سیاسی» به سلیمانیه کوچ کرده‌اند تا کار خود را در فضایی آزادتر ادامه دهند.

