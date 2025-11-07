به گزارش کردپرس، هیأت مذاکره‌کننده‌ی حزب دمکرات کردستان، اتحادیه میهنی کردستان را به تعویق انداختن فرآیند تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان متهم کرده و اعلام می‌کند: «اتحادیه میهنی حاضر نیست برای رسیدن به توافق تا زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق، هیچ گامی بردارد.»

هیأت مذاکره‌کننده حزب دمکرات در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «با وجود اینکه حزب دمکرات با اختلاف زیاد از نظر تعداد کرسی و آرا، به‌عنوان نیروی نخست شناخته شده، اما بنا بر تصمیم مسعود بارزانی، ما با خویشتنداری و با در نظر گرفتن منافع اقلیم کردستان، نهایت نرمی و انعطاف را نشان دادیم و فراتر از سهم واقعی اتحادیه میهنی، برای اطمینان‌بخشی به اتحادیه میهنی آماده توافق بودیم.»

در ادامه آمده است: «چه از لحاظ اصل مشارکت و چه از نظر سهم در اداره دولت، حزب دمکرات آمادگی خود را برای توافق نشان داد؛ به‌ویژه با پیشنهادی که بر اساس آن حزب دمکرات پذیرفت سهمی برابر و متوازن در رأس هرم قدرت اقلیم ایجاد شود؛ به این شکل که ریاست پارلمان کردستان، معاونت رئیس اقلیم و معاونت نخست‌وزیر در اختیار اتحادیه میهنی قرار گیرد.»

همچنین هیأت حزب دمکرات کردسان اعلام کرده: «در ترکیب ۲۲ وزارتخانه‌ی دولت اقلیم، پیشنهاد حزب دمکرات این بوده که احزاب کوچک با دو وزیر در کابینه حضور داشته باشند و هشت تا نه وزارتخانه به اتحادیه میهنی کردستان واگذار شود که شامل وزارتخانه‌های مهم دفاع/پیشمرگه، اقتصاد و دارایی، و خدمات است.»

هیأت حزب دمکرات افزوده است که در چارچوب نشست‌ها مشخص شده «اتحادیه میهنی حاضر نیست برای رسیدن به توافق تا زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق هیچ اقدامی انجام دهد» و چندین بار نیز به آن هشدار داده شده که این رفتار «به سود اقلیم نیست» و حزب دمکرات این رویکرد را «قابل قبول نمی‌داند».