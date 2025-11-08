۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۳

مسئول دفتر حزب دمکرات کردستان در سلیمانیه:

سرمایه‌گذاران و جوانان سلیمانیه به دلیل محدودیت‌ها به اربیل و دهوک مهاجرت می‌کنند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- آری هرسین، مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان گفت: جوانان سلیمانیه واقعیت‌ها را می‌بینند و می‌دانند که فرصت‌های شغلی در اربیل و دهوک بسیار بیشتر از سلیمانیه است.

به گزارش کردپرس، مسئول شاخه‌ی چهارم حزب دمکرات کردستان در سلیمانیه طی گفتگو با "کردستان24" بر سخنان مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، تأکید کرد که پیشتر گفته بود: "کار من خدمت است، بگذارید کار آن‌ها فقط حرف زدن باشد."

آری هرسین افزود: "در سلیمانیه آزادی بیان و آزادی کار محدود است، به همین دلیل سرمایه‌گذاران شهر از سرمایه‌گذاری در آنجا بیم دارند و سرمایه‌های خود را به اربیل و دیگر شهرهای اقلیم منتقل می‌کنند."

وی همچنین نبود آزادی کار در سلیمانیه را عامل ضعف بخش خصوصی و کمبود فرصت‌های شغلی دانست.

این درحالی است که بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان نیز پیش از این در کارزار انتخاباتی حزبش بیان کرده بود: «بسیاری از کسبه و بازرگانان اربیل به دلیل «فشارهای سیاسی» به سلیمانیه کوچ کرده‌اند تا کار خود را در فضایی آزادتر ادامه دهند».

