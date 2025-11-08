به گزارش کردپرس، مسئول شاخه‌ی چهارم حزب دمکرات کردستان در سلیمانیه طی گفتگو با "کردستان24" بر سخنان مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، تأکید کرد که پیشتر گفته بود: "کار من خدمت است، بگذارید کار آن‌ها فقط حرف زدن باشد."

آری هرسین افزود: "در سلیمانیه آزادی بیان و آزادی کار محدود است، به همین دلیل سرمایه‌گذاران شهر از سرمایه‌گذاری در آنجا بیم دارند و سرمایه‌های خود را به اربیل و دیگر شهرهای اقلیم منتقل می‌کنند."

وی همچنین نبود آزادی کار در سلیمانیه را عامل ضعف بخش خصوصی و کمبود فرصت‌های شغلی دانست.

این درحالی است که بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان نیز پیش از این در کارزار انتخاباتی حزبش بیان کرده بود: «بسیاری از کسبه و بازرگانان اربیل به دلیل «فشارهای سیاسی» به سلیمانیه کوچ کرده‌اند تا کار خود را در فضایی آزادتر ادامه دهند».