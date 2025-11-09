به گزارش کردپرس، پس از آنکه روز گذشته مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات، در همایش انتخاباتی حزبش اعلام کرد که «توزیع کرسی‌های پارلمان عراق طراحی شده»، احمد حاجی رشید، نماینده پیشین پارلمان عراق، گفت: «احتمالا آقای مسعود بارزانی خود طراح اول انتخابات هستند که حالا از طراحی‌ شدن کرسی‌ها حرف می‌زند؟ این سخنان هیچ مبنایی ندارند و تنها از بیم از دست دادن بخشی از کرسی‌هایشان مطرح می‌شود.»

آرام جلال مدیر دیدبان کردی انتخابات نیز در واکنش به سخنان بارزانی تأکید کرد که اگر حزب دمکرات واقعا معتقد به مهندسی‌شدن انتخابات بود، باید آن را بایکوت می‌کرد نه اینکه برای افزایش آرا شرکت کند.