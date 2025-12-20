استاندار اربیل: ربودن شهروندان در پایتخت برای هیچ حزبی مجاز نیست

به گزارش کردپرس، امید خوشناو، استاندار اربیل، اعلام کرد: اقدامی که علیه «میران بکر» انجام شده، کاری نادرست و غیرقابل قبول است و این موضوع را پیگیری می‌کنیم. هیچ نهاد حزبی حق ندارد به این شکل در اربیل با شهروندان رفتار کند.

استاندار اربیل در گفت‌وگویی با شبکه «روداو» گفت: میران بکر دارای سمت رسمی در وزارت پیشمرگه است و ما در حال پیگیری هستیم تا بدانیم علت این حادثه چه بوده، اما با اطمینان می‌گوییم آنچه رخ داده هیچ ارتباطی با نهادهای رسمی و امنیتی ندارد. این اقدام، کاری ناپسند و غیرقابل قبول است و هیچ نیرویی در پایتخت حق انجام چنین اقداماتی را ندارد.

وی تأکید کرد: بازداشت میران هیچ ارتباطی با پلیس، آسایش یا هیچ نهاد رسمی ندارد و اقدامی است که توسط یک حزب انجام شده است. انجام چنین کارهایی در اربیل برای هیچ حزبی مجاز نیست. ما در این‌باره با مسئولان اتحادیه میهنی کردستان گفت‌وگو کرده‌ایم و نباید بار دیگر چنین اقدامی تکرار شود. ربودن یک فرد در اربیل و آزاد کردن او پس از چند ساعت، برای هیچ‌کس قابل قبول نیست.