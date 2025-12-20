السودانی: پایان مأموریت یونامی نشانه حاکمیت کامل عراق است

به گزارش کردپرس، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مراسم رسمی به مناسبت روز شهید عراقی گفت: عراق طی سه سال گذشته شاهد فعالیت استثنایی بوده که دستاوردی برای عراق و ملت آن و نیروهای ملی آن به شمار می‌رود.

سودانی بیان کرد که بارزترین این دستاوردها پایان ماموریت ائتلاف بین المللی ضد داعش و پایان فعالیت یونامی در عراق است که نشان‌دهنده استحکام حاکمیت عراق و استقلال تصمیم سیاسی آن است.

نخست وزیر عراق با اشاره به اعتراف سازمان ملل و جامعه بین الملل به موفقیت سیاسی و امنیتی عراق، بیان داشت که عراق با محیط منطقه‌ای و بین المللی خود روابط متوازن به عنوان یک حکومت دارای حاکمیت کامل و نیروهای مسلح توانا بر حفظ امنیت برقرار کرده است.

سودانی گفت که پس از تحقق این دستاوردها، مردم عراق به انتخابات روی آوردند و فرآیند دموکراتیک را تقویت کردند که این مشارکت نشان‌دهنده حمایت از نتایج فعالیت پیوسته و اولویت‌های دولت است.

وی افزود که انتخابات پارلمانی عراق شاهد مشارکت موثر بود که می‌توان آن را نقطه عطف مهمی برای تحکیم روند دموکراتیک کشور توصیف کرد.

نخست وزیر عراق از نیروهای ملی خواستار غنیمت شمردن فرصت و تعیین تکلیف تعهدات قانونی از طریق تصمیم ملی مستقل شد.

وی تصریح کرد که امید به همه جامعه عراق بازگشت و چرخ توسعه به راه افتاد و عراق از همه شراکت سازنده با کشورهای دوست و برادر استقبال کرد.