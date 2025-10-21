۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۴

دبیرکل جنبش بابلیون: هنگام تلاش برای ترور بافل طالبانی برای او دعا کردیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- ریان کلدانی، دبیرکل جنبش «بابلیون»، با بیان اینکه بافل طالبانی شریک اصلی و متحد مهم ماست، گفت: «هنگام تلاش برای ترور بافل طالبانی برایش دعا کردیم، چون او نیازی به ما ندارد».

به گزارش کردپرس، کلدانی در گفت‌وگویی تلویزیونی تأکید کرد: بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، یکی از متحدان اساسی و مهم ماست و روابط خوبی نیز با سایر جریان‌ها داریم.

او درباره مطرح شدن دوباره حزب بعث گفت: «مایه شرمساری است اگر شاهد بازگشت حزب بعث باشیم، چراکه آن حزب مرده است.»

کلدانی افزود: «چیزی به نام رژیم شیعی وجود ندارد، ما اجازه فروپاشی نظام سیاسی کشور را نمی‌دهیم و در برابر لابی‌هایی که در پی براندازی این نظام هستند، خواهیم ایستاد. این طرح‌ها آشکارا در جهت ضربه زدن به نظام سیاسی عراق است.»

وی همچنین گفت: «نهادهای امنیتی عراق از همه جزئیات آگاه‌اند و همه چیز را تحت نظر دارند. مشخص شده که از خارج کشور پول‌هایی برای برخی احزاب سیاسی ارسال می‌شود.»
 

