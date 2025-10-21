دبیرکل جنبش بابلیون: هنگام تلاش برای ترور بافل طالبانی برای او دعا کردیم

به گزارش کردپرس، کلدانی در گفت‌وگویی تلویزیونی تأکید کرد: بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، یکی از متحدان اساسی و مهم ماست و روابط خوبی نیز با سایر جریان‌ها داریم.

او درباره مطرح شدن دوباره حزب بعث گفت: «مایه شرمساری است اگر شاهد بازگشت حزب بعث باشیم، چراکه آن حزب مرده است.»

کلدانی افزود: «چیزی به نام رژیم شیعی وجود ندارد، ما اجازه فروپاشی نظام سیاسی کشور را نمی‌دهیم و در برابر لابی‌هایی که در پی براندازی این نظام هستند، خواهیم ایستاد. این طرح‌ها آشکارا در جهت ضربه زدن به نظام سیاسی عراق است.»

وی همچنین گفت: «نهادهای امنیتی عراق از همه جزئیات آگاه‌اند و همه چیز را تحت نظر دارند. مشخص شده که از خارج کشور پول‌هایی برای برخی احزاب سیاسی ارسال می‌شود.»

