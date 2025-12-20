مظلوم عبدی با بیان اینکه هنوز تغییر ذهنیت اساسی در سوریه رخ نداده است، اظهار داشت: «رویکرد مرکزگرا، میراث حکومت اسد، همچنان ادامه دارد و دولت موقت سوریه هنوز خواهان مدیریت سوریه توسط یک گروه واحد هستند. مشکلات دروزی‌ها حل نشده و در مناطق علوی‌نشین قتل‌عام‌هایی صورت گرفته است. گفت‌وگوها در جریان است اما پیشرفت جدی حاصل نشده است.»

عبدی با اشاره به وجود گروه‌هایی در داخل دولت موقت که خواهان راه حل نیستند، تأکید کرد: «به‌ویژه ساختارهایی که پیش از این با ترکیه همکاری کرده و مناطقی نظیر عفرین و اعزاز را تصرف کرده بودند، فرآیند را مختل می‌کنند. او گفت این گروه‌ها بخشی از دولت شده‌اند اما موضعی تهاجمی علیه SDF دارند.»

فرمانده کل SDF درباره مباحث مربوط به تکمیل توافق ۱۰ مارس تا پایان سال گفت که این به معنای یک ضرب‌الاجل قطعی نیست. او با اشاره به اینکه مهم‌ترین دستاورد این توافق، آتش‌بس بوده است، افزود: «آتش‌بس همچنان ادامه دارد و این برای مردم سوریه بسیار مهم است. در فضای بدون جنگ، گفت‌وگو امکان‌پذیر است.»

عبدی با بیان اینکه گفت‌وگو با دولت دمشق بدون وقفه ادامه دارد، اعلام کرد که دیدارها در سطوح بالا و پایین در جریان است و ارتش و وزارت خارجه آمریکا نیز در این فرآیند حضور دارند. وی افزود که گفت‌وگوها گاهی کند می‌شود اما هرگز کاملاً قطع نشده است.

مظلوم عبدی درباره ادغام SDF در ارتش سوریه گفت که این نباید یک فرآیند تصفیه، بلکه باید یک فرآیند «ساخت مشترک» باشد و گفت: «SDF یک ارتش قدرتمند است. ما می‌خواهیم در بدنه وزارت دفاع، یک ارتش جدید برای سوریه را با هم تأسیس کنیم. SDF باید نقشی کلیدی در این ساختار ایفا کند.»

عبدی با تأکید ویژه بر جایگاه یگان‌های مدافع زنان (YPJ) تصریح کرد که این نیرو نقشی تعیین‌کننده در مبارزه با داعش و در عرصه‌های اجتماعی ایفا کرده است. او پیشنهاد SDF را سازماندهی YPJ به عنوان یک لشکر در ارتش سوریه اعلام کرد و گفت: «اگر این پذیرفته نشود، ادغام دشوار خواهد بود. دستاوردهای زنان برای ما خط قرمز است.»

او با اشاره به حمله علیه سربازان آمریکایی در تدمر، گفت این نشان می‌دهد داعش همچنان یک تهدید جدی است. عبدی با هشدار نسبت به سازماندهی مجدد داعش به‌ویژه در غرب فرات، پیشنهاد تشکیل یک نیروی نظامی مشترک با هماهنگی SDF، دولت دمشق و ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با داعش را مطرح کرد.

عبدی با اعلام تهیه طرحی ویژه برای بازگشت مردم آواره شده از عفرین، سره‌کانی و گره‌سپی، گفت این فرآیند نیازمند موافقت ترکیه و همکاری دمشق و قدرت‌های بین‌المللی است. او ابراز امیدواری کرد که بازگشت‌ها به صورت مرحله‌بندی شده و منظم انجام شود.

مظلوم عبدی بیان داشت: «پرونده نیمی از داعشی‌های اردوگاه هول حل شده و برای مابقی افراد، هماهنگی با دولت دمشق و عراق ادامه دارد. وضعیت داعشی‌های تبعه خارجی نیز بسته به موضع کشورهای متبوعشان زمان‌بر خواهد بود.»

عبدی در پایان ارزیابی خود درباره سال نو میلادی خاطرنشان کرد: «سال ۲۰۲۶ برای ما آغازی نو خواهد بود. تلاش‌هایی داریم که آن‌ها را عملی خواهیم کرد. در سال پیش رو، موفقیت‌های مهمی را رقم خواهیم زد.»