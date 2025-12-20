سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF با هشدار نسبت به تداوم تهدید داعش و تداوم رویکرد مرکزگرایانه دولت موقت دمشق، تأکید کرد که آتشبس کنونی مهمترین دستاورد توافق ۱۰ مارس بوده است.
مظلوم عبدی با بیان اینکه هنوز تغییر ذهنیت اساسی در سوریه رخ نداده است، اظهار داشت: «رویکرد مرکزگرا، میراث حکومت اسد، همچنان ادامه دارد و دولت موقت سوریه هنوز خواهان مدیریت سوریه توسط یک گروه واحد هستند. مشکلات دروزیها حل نشده و در مناطق علوینشین قتلعامهایی صورت گرفته است. گفتوگوها در جریان است اما پیشرفت جدی حاصل نشده است.»
