حضور حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی نماینده ولی‌فقیه در کردستان، پویا طالب‌نیا مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان و جمعی از کارکنان این اداره‌کل در سنندج برگزار شد، گفت: توسعه بوم‌گردی در کردستان نه تنها می‌تواند تجربه‌ای بومی و منحصر به فرد برای گردشگران فراهم کند، بلکه فرصت ایجاد درآمد و اشتغال برای روستاییان و فعالان صنایع دستی را نیز فراهم می‌آورد.

وی اظهار کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی باید با هویت محلی و ارائه تجربه‌های فرهنگی اصیل منطقه هماهنگ باشند.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری بازآفرینی عمارت تاریخی خسروآباد را فرصتی ارزشمند برای تقویت گردشگری فرهنگی استان دانست و افزود: این عمارت با معماری منحصر به فرد و پیشینه تاریخی، می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی در غرب کشور تبدیل شود و تجربه‌ای جذاب و آموزشی برای بازدیدکنندگان ایجاد کند.

زارعی ادامه داد: صنایع‌دستی بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی کردستان را تشکیل می‌دهند و حفاظت، معرفی و عرضه آن‌ها به بازارهای داخلی و جهانی نقش مهمی در تقویت هویت بومی و رونق اقتصادی استان دارد.

وی یادآور شد: توسعه گردشگری فرهنگی، بوم‌گردی و صنایع‌دستی در کردستان علاوه بر حفظ هویت تاریخی و فرهنگی، له تقویت اقتصاد محلی، ایجاد عدالت درآمدی و جذب گردشگر کمک شایانی می‌کند و لازم است همه نهادهای مرتبط با همکاری و برنامه‌ریزی دقیق، این ظرفیت‌ها را شکوفا کنند.