استقرار ۳۲ اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی استان ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حیدر دشتی پور اظهار داشت: هر ساله با آغاز فصل زمستان، رزمایش مشترک با حضور پلیس، نیروهای انتظامی، اورژانس، آتشنشانی، هلالاحمر و سایر دستگاههای خدماترسان برگزار میشود تا آمادگی تجهیزات و نیروی انسانی برای خدمترسانی مطلوب به مردم افزایش یابد.
وی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی استان ایلام گفت: توپوگرافی ویژه استان، ترددهای فصلی و عبور گسترده زائران عتبات عالیات، مسئولیت مجموعه راهداری را دوچندان کرده است. سامانههای ثبت تردد تاکنون بیش از ۵۶ میلیون تردد را در محورهای استان ثبت کردهاند که این آمار اهمیت ایمنی راهها را نشان میدهد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام افزود: برای زمستان ۱۴۰۴، تعداد ۳۲ اکیپ راهداری، ۲۳ راهدارخانه ثابت و سیار و بیش از ۲۷۲ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین در سطح محورهای استان مستقر شدهاند. همچنین یکهزار تن نمک و ۱۰ هزار تن شن و ماسه در راهدارخانهها و سولههای پیشبینیشده دپو شده است تا عملیات زمستانی در کمترین زمان ممکن انجام شود.
دشتی پور با تبریک روز راهدار و روز حملونقل و رانندگان، تصریح کرد: راهداران ایلام در گرمای طاقتفرسا و سرمای سخت زمستان همواره در کنار سایر دستگاهها پای کار هستند و با عزم جدی خدمترسانی به مردم را ادامه میدهند. امیدوارم با توفیق الهی، در زمستان پیشرو نیز با خدمت صادقانه، رضایت مردم استان را جلب کنیم.
