سفر استاندار ایلام به عراق؛ گامی بلند برای توسعه مرز چیلات و تعمیق روابط فرهنگی

کردپرس - سفر استاندار ایلام به عراق را باید حرکتی راهبردی دانست که سه محور حیاتی ـ مرز، فرهنگ و اقتصاد ـ را همزمان فعال کرد. در نخستین ایستگاه، دیدار با استاندار میسان بر موضوع بازگشایی مرز چیلات متمرکز بود. توافق طرفین بر آغاز تردد محدود تا ایام اربعین، نشان‌دهنده اراده مشترک برای رفع موانع و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم بود. همچنین تصمیم به ایجاد سازه‌های موقت و طراحی پایانه جامع مرزی، گامی عملی برای تسهیل خدمات‌رسانی به زائران و تجار محسوب می‌شود.

در ادامه، سفر به کربلا فرصتی برای تقویت روابط فرهنگی و اجتماعی میان دو استان فراهم آورد. توافق برگزاری نخستین نمایشگاه صنایع دستی و توانمندی‌های ایلام در کربلا، نمادی از دیپلماسی فرهنگی و مردمی بود که می‌تواند تصویر تازه‌ای از ظرفیت‌های ایلام در ذهن مخاطبان عراقی ایجاد کند. تشکیل کمیته‌های مشترک فرهنگی و گردشگری نیز نشان داد که این سفر تنها به مسائل مرزی محدود نبوده، بلکه افق‌های گسترده‌تری در حوزه تعاملات اجتماعی و فرهنگی را دنبال می‌کند.

ایستگاه پایانی سفر در بغداد با دیدار استاندار ایلام و عمر الوائلی، رئیس گذرگاه‌های مرزی عراق، همراه بود. این نشست رسمی، موافقت طرف عراقی برای تسهیل روند بازگشایی مرز چیلات را به همراه داشت و با حضور سفیر ایران در عراق، ابعاد دیپلماتیک و ملی این توافق بیش از پیش برجسته شد. چنین دستاوردی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه روابط اقتصادی و افزایش صادرات و واردات از طریق ایلام فراهم آورد.

بازگشایی مرز چیلات به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد این سفر، توافق عملی برای آغاز تردد محدود و طراحی پایانه جامع را به همراه داشت. نمایشگاه صنایع دستی در کربلا فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی ایلام فراهم می‌کند و تشکیل کمیته‌های مشترک در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، زمینه‌ساز پیگیری پروژه‌های مشترک خواهد بود. این سفر در مجموع به تقویت دیپلماسی مرزی و مردمی میان ایران و عراق کمک کرده و جایگاه ایلام را در سطح ملی و منطقه‌ای ارتقا می‌دهد.

با این حال، برخی ریسک‌ها نیز وجود دارد. زیرساخت‌های موقت ممکن است برای حجم بالای زائران و تجار کافی نباشد و نیاز به تکمیل سریع زیرساخت‌های پایدار دارد. همچنین پایداری توافقات وابسته به پیگیری مستمر و هماهنگی‌های اجرایی است و در صورت کندی روند، دستاوردها ممکن است به تأخیر بیفتد. چالش‌های اداری و امنیتی نیز می‌توانند مانعی در مسیر اجرای توافقات اقتصادی و فرهنگی باشند.

نویسنده: یاسر بابایی