واردات نفت گاز به صفر رسید/ریشه قاچاق سوخت به استان های مرکزی منتقل شده است

به گزارش کرد پرس، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این جلسه با اعلام اینکه امسال حتی یک لیتر فرآورده نفت گاز وارد کشور نشده است، گفت: در سال های گذشته عدد قابل توجهی واردات نفت گاز انجام می شد، اما با اجرای طرح های پیشگیرانه، علاوه بر صفر شدن واردات، ۴.۵ میلیون لیتر در مصرف نفت گاز صرفه جویی شده است.

محمد محبی با اشاره به تغییر الگوی قاچاق سوخت در کشور، افزود: جغرافیای قاچاق سوخت از استان های مرزی به استان های مرکزی و عمقی تر تغییر یافته است؛ به طوری که اکنون نمی توان گفت ریشه قاچاق سوخت صرفاً در استان هایی مثل سیستان و بلوچستان، کرمان یا هرمزگان است.

وی اظهار کرد: بر اساس کارهای اطلاعاتی انجام شده در یک سال اخیر، مشخص شد منشا این پدیده در استان های عمقی مانند تهران، اصفهان، قزوین و زنجان است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اجرای طرح ۲۴ ماده ای مبارزه با قاچاق سوخت، ادامه داد: استان زنجان به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد که البته انتقادهایی هم به همراه داشت، اما نتیجه آن کشف و ضبط یک میلیون لیتر سوخت قاچاق تنها در مدت یک ماه بود که به روشنی نشان می دهد ریشه قاچاق سوخت در استان های مرکزی کشور قرار دارد.

محبی یادآور شد: در گذشته بارنامه های صوری عمدتاً در استان هایی مثل سیستان و بلوچستان و کرمان صادر می شد، اما اکنون رصدها نشان می دهد تخلفات گسترده ای در همین حوزه در استان هایی مانند تهران، اصفهان، یزد و سمنان انجام می شود.

وی با تاکید بر نقش سامانه های هوشمند در مقابله با قاچاق سوخت، بیان کرد: اطلاعات کارت های سوخت هوشمند با اطلاعات پلاک خودروهای فعال تطبیق داده شد که نتیجه آن شناسایی بیش از ۶۰۰ هزار کارت سوخت بود که به هیچ خودرو یا موتورسیکلتی متصل نیست.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با این اقدام، از قاچاق حدود یک و نیم میلیون لیتر سوخت جلوگیری شد.

محبی همچنین بر ضرورت اجرای طرح «باک پر» در استان هایی مانند کردستان تاکید کرد و با بیان اینکه این طرح نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق سوخت دارد، از آغاز اجرای طرح جی پی اس آنلاین برای تراکتورها در ۱۲ استان کشور خبر داد و افزود: امیدواریم استان کردستان به عنوان سیزدهمین استان به این طرح بپیوندد؛ ضمن اینکه در حوزه ماشین آلات بخش معدن نیز اجرای این طرح ضروری است.

ضرورت ریشه یابی عوامل قاچاق سوخت

در ادامه این نشست، معاون اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر ضرورت ریشه یابی قاچاق، اظهار کرد: ریشه یابی عوامل موثر بر قاچاق به عنوان یکی از محورهای کلیدی فعالیت دستگاه ها باید در دستور کار قرار گیرد و این موضوع نیازمند مصوبه استانی برای تحلیل و اقدام است.

محمدحسین صفایی با بیان اینکه دستگاه ها باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند، ادامه داد: پیگیری قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق، به ویژه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مدیریت حمل ونقل سوخت، باید به صورت جدی انجام شود.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل ساختارهای منسجم مقابله ای، یادآور شد: طراحی و اجرای نشست هایی بر اساس قرارگاه مشترک پلیس و تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق ضروری است و استان کردستان به عنوان یکی از استان های دارای چنین قرارگاهی معرفی شده است.

معاون اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به افزایش مصرف بنزین در کشور و استان کردستان، خواستار تصویب مصوبات استانی برای مقابله با قاچاق سوخت شد و بیان کرد: اجرای پایلوت کدینگ بنزین در شهرستان مریوان می تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد.

صفایی همچنین به پایش مستمر پروانه های فعالیت تا آبان ماه اشاره کرد و بیان کرد: تناسب پروانه ها با جمعیت و سطح فعالیت ضروری است و در صورت نیاز، افزایش ضریب پروانه تا ۱۰ درصد با تصویب کمیسیون برای مناطق دارای نیاز بیشتر امکان پذیر خواهد بود.

وی بر همکاری دستگاه ها و شهرداری ها تاکید کرد و با بیان اینکه اجرای مصوبات و هماهنگی در سطح استانی و ملی از طریق سامانه هوشمند ضروری است، گفت: آگاه سازی عمومی و تخصصی درباره آثار و تبعات اقدامات غیرقانونی مانند ابطال کارت سوخت یا سوءاستفاده از سوخت و استفاده از ظرفیت های مشترک اطلاع رسانی برای مخاطبان عام و خاص باید جدی گرفته شود.

قاچاق سوخت؛ پدیده ای سودآور با روش های پیچیده

در بخش پایانی جلسه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به سودآوری بالای قاچاق سوخت، اظهار کرد: پدیده قاچاق سوخت سود سرشاری برای قاچاقچیان دارد و آنها با هر ترفندی تلاش می کنند این سود را افزایش دهند و حتی برای مقابله با قانون راهکار طراحی می کنند؛ بنابراین باید دست پیش گرفت و پیشگیرانه عمل کرد.

علی اکبر ورمقانی با اشاره به دستورالعمل ۲۴ ماده ای ریاست جمهوری، افزود: این دستورالعمل وظایف همه دستگاه ها را به روشنی تبیین کرده و اگر به درستی اجرا شود، می توان بخش قابل توجهی از قاچاق سوخت را کاهش داد.

وی ادامه داد: ارائه الگوی کارشناسی برای میزان مصرف ماشین آلات فعال در واحدهای معدنی و صنعتی نیازمند کار کارشناسی دقیق است.

معاون استاندار کردستان بر ضرورت نظارت قوی در بخش های مختلف تاکید کرد و یادآور شد: در حوزه کشاورزی، شهرداری ها، حمل ونقل جاده ای و ذخیره سازی سوخت باید نظارت ها تقویت شود تا پیشگیری حداکثری حاصل شود و مقابله به مرحله آخر موکول شود.

ورمقانی بیان کرد: دستورالعمل های ابلاغی منجر به کاهش واردات و قاچاق شده است و این موضوع نشان می دهد اگر با دقت، تعامل همه جانبه و اجرای صحیح پیش برویم، کنترل و مهار قاچاق علاوه بر ناامن کردن زنجیره و فرآیند قاچاق، واردات را نیز به شدت کاهش خواهد داد.