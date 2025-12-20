خانه صنایع دستی گامی موثر برای توانمندسازی هنرمندان و اشتغال پایدار است

به گزارش کرد پرس، محمد رضایی در بازدید از خانه صنایع دستی شهرستان بانه، گفت: راه اندازی این مرکز ضمن حمایت از هنرمندان منطقه و ایجاد زمینه مناسب برای آموزش، تولید و عرضه صنایع دستی می تواند نقش مهمی در رونق اشتغال محلی ایفا کند.

وی با بیان اینکه صنایع دستی یکی از ظرفیت های ارزشمند این شهرستان در حوزه اقتصاد خلاق است، افزود: توسعه مراکزی از این دست می تواند در کنار سایر ظرفیت های گردشگری شهرستان، به تقویت برند فرهنگی بانه و افزایش ماندگاری گردشگران کمک کند.

فرماندار شهرستان بانه بر ضرورت تداوم حمایت دستگاه های اجرایی، نهادهای فرهنگی و بخش خصوصی از فعالان حوزه صنایع دستی تاکید کرد و اظهار کرد: تقویت زیرساخت ها، حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل در بازاریابی و فراهم کردن زمینه حضور هنرمندان در نمایشگاه های داخلی و خارجی از جمله اقداماتی است که می تواند به توسعه هرچه بیشتر صنایع دستی و اشتغال پایدار در شهرستان بانه منجر شود.

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بانه هم در این بازدید، بیان کرد: ایجاد خانه صنایع دستی با هدف سامان دهی فعالیت های آموزشی، انتقال مهارت های سنتی به نسل جوان و فراهم کردن فضایی مناسب برای معرفی هنرهای بومی و محلی شهرستان صورت گرفته است.

سعدالله عزیزی ادامه داد: در این مرکز امکان آموزش رشته های متنوعی از جمله گلیم بافی، معرق کاری، سوزن دوزی، نجاری سنتی، ساخت زیورآلات محلی و دیگر هنرهای اصیل منطقه برای علاقه مندان فراهم شده و هنرجویان می توانند زیر نظر مربیان مجرب، مهارت های لازم را به صورت عملی فراگیرند.

وی با اشاره به تاثیر مستقیم آموزش های مهارتی در ایجاد اشتغال، یادآور شد: هنرجویان پس از گذراندن دوره های آموزشی، این امکان را خواهند داشت که وارد چرخه تولید شوند و محصولات دست ساز خود را به بازار عرضه کنند که این موضوع علاوه بر ارتقای توانمندی های فردی، به افزایش درآمد پایدار و بهبود معیشت هنرمندان منجر می شود.

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بانه گفت: وجود بخش فروشگاهی در خانه صنایع دستی فرصت مناسبی را فراهم کرده تا تولیدکنندگان بومی بتوانند محصولات خود را به صورت مستقیم در معرض دید گردشگران، مسافران و شهروندان قرار دهند.