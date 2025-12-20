معرفی تاریخ کردستان، اقدامی مهم برای تحکیم هویت ملی است

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی در نشستی که با حضور محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پویا طالب نیا مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان و جمعی از کارکنان این اداره کل در سنندج برگزار شد، با اشاره به لزوم ماندگاری تاریخ و فرهنگ کردستان، گفت: اگر قرار است تاریخ سنندج و کردستان به درستی حفظ و منتقل شود، باید به شکلی هدفمند چه از طریق کتاب های درسی و چه با استفاده از کتاب های کمک آموزشی و محتوای تکمیلی وارد نظام آموزشی کشور شود.

وی افزود: این موضوع می تواند با همراهی معلمان، استادان دانشگاه و فعالان فرهنگی محقق شود، به شرط آنکه خودِ متولیان آموزش، دغدغه و ذوق فرهنگی داشته باشند و تاریخ را امری زنده و قابل لمس، نه موضوعی کهنه و صرفا آرشیوی برای نسل جدید بدانند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به ظرفیت های بنیاد ایران شناسی، اظهار کرد: این بنیاد با هدف تقویت شناخت هویت ایرانی راه اندازی شده و در کردستان نیز از ظرفیت های ارزشمندی برخوردار است، اما این مجموعه باید پویا باشد و نقش فعال تری در تولید محتوا، پژوهش، ارتباط با دانشگاه ها و معرفی تاریخ و فرهنگ استان ایفا کند.

حجت الاسلام پورذهبی با تاکید بر ضرورت فعال بودن این مراکز فرهنگی، ادامه داد: وجود کتابخانه های تخصصی، اسناد ارزشمند و پژوهشگران توانمند زمانی اثرگذار است که دسترسی به آن ها برای دانشجویان و عموم مردم فراهم باشد و این مراکز به فضایی زنده برای گفت وگو و ایران شناسی تبدیل شوند.

وی به اهمیت معرفی آثار تاریخی و گردشگری استان اشاره کرد و یادآور شد: آثاری مانند غار باستانی کرفتو، عمارت خسروآباد، کلیساها و سایر بناهای تاریخی کردستان نیازمند معرفی درست، تابلوهای راهنما، روایت گری علمی و حضور راهنمایان آگاه هستند تا بازدیدکننده بتواند با پیشینه تاریخی این آثار ارتباط برقرار کند.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: یکی از راه های موثر برای شناساندن تاریخ، برگزاری بازدیدهای آموزشی برای دانش آموزان و دانشجویان است تا نسل جوان از نزدیک با گذشته، مفاخر و میراث فرهنگی استان آشنا شود و احساس تعلق بیشتری نسبت به هویت خود پیدا کند.

حجت الاسلام پورذهبی گفت: شناساندن تاریخ کردستان، در حقیقت شناساندن پیوند عمیق این استان با هویت ملی و تاریخ ایران است و این موضوع باید به عنوان یک اولویت فرهنگی، آموزشی و هویتی در سطح استان و کشور مورد توجه قرار گیرد.

کردستان با احیای بناهای تاریخی، مقصد گردشگری فرهنگی می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت توسعه گردشگری فرهنگی و حفظ هویت بومی استان، اظهار کرد: با احیای بناهای تاریخی و ایجاد بازارچه های دائم صنایع دستی، کردستان می تواند به مقصدی جذاب برای گردشگری فرهنگی تبدیل شود و فرصت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای برای هنرمندان و صنعتگران منطقه فراهم آورد.

پویا طالب نیا افزود: با همکاری موزه ملی، موزه سکه در کردستان راه اندازی خواهد شد تا استان به مرکز مطالعات سکه شناسی غرب کشور و محل فعالیت کارگاه های مرمت و پژوهش سکه ها تبدیل شود.

وی با بیان اینکه طی مدت کوتاه اخیر در حوزه صنایع دستی دو نمایشگاه ملی برگزار شد، ادامه داد: امسال ۳۳ اثر از میان ۸۵ اثر ارائه شده توسط ۶۵ هنرمند استان، پس از تایید هیئت داوران، موفق به ثبت ملی و دریافت مهر اصالت شده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با اشاره به ایجاد بازارچه های دائمی برای فروش محصولات صنایع دستی در کردستان، یادآور شد: با همکاری شهرداری سنندج، دو بازارچه دائمی در ورودی های شهر و در پارک های نیشتمان و معلم راه اندازی می شود و ساختمان مجموعه خانه کرد نیز به یک ساختار حرفه ای فروشگاهی برای عرضه محصولات هنری و صنایع دستی تبدیل خواهد شد.

طالب نیا بیان کرد: فضاهای کارگاهی و انبارهای سابق غله با پیگیری استاندار و وزیر محترم، در اختیار میراث فرهنگی قرار خواهد گرفت تا به بازارچه دائمی صنایع دستی تبدیل شود و بخشی از آن به بانوان سرپرست خانوار اختصاص یابد.

وی گفت: این اقدامات می تواند کردستان را به قطب گردشگری فرهنگی غرب کشور تبدیل کرده و فرصت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای برای مردم و هنرمندان استان فراهم آورد.