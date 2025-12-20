سرخط خبرهای۲۹آذرخبرگزاری کردپرس

حملات ائتلاف و ایالات متحده نقش مؤثری در جلوگیری از بازسازی داعش ایفا می‌کنند

فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) از حملات هوایی و موشکی ارتش آمریکا و ائتلاف بین‌المللی به مواضع داعش در سوریه قدردانی کرد و آن را عاملی مؤثر در جلوگیری از بازسازی داعش دانست. در بیانیه‌ای که sdfمنتشر کرد، تأکید شد که این حملات مانع از تجدید سازمان گروه‌های خفته داعش و بازگشت آن‌ها به اقدامات خرابکارانه شده است. sdfادامه همکاری با ائتلاف بین‌المللی را برای نابودی کامل داعش ضروری دانسته و اعلام کرده که در سال جاری صدها عملیات نظامی علیه داعش انجام داده‌اند.

آیا جاه طلبی اقلیم کردستان در حوزه انرژی قابل تحقق است؟

دکتر شوان جمال عزیز، در مصاحبه‌ای به اهمیت تحقق شروط سیاسی، حقوقی و نهادی برای دستیابی به اهداف بلندمدت انرژی اقلیم کردستان اشاره کرد. او تأکید کرد که حل اختلافات با بغداد، اصلاح حکمرانی انرژی و تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی از جمله پیش‌نیازهای اصلی موفقیت در این حوزه است. بدون توافق حقوقی با بغداد، شفافیت مدیریتی و کاهش وابستگی به یک شریک یا مسیر صادراتی، تحقق یک چشم‌انداز پایدار انرژی ممکن نخواهد بود. دکتر عزیز معتقد است که پروژه انرژی اقلیم کردستان نیازمند همزمانی اصلاحات داخلی و توافقات خارجی است تا به یک استراتژی قابل اتکا تبدیل شود.

تلاش دمشق، کردها و آمریکا برای نجات توافق ادغام

دولت موقت سوریه، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و ایالات متحده در حال انجام مذاکرات فشرده برای جلوگیری از فروپاشی توافق ادغام نیروهای کرد در ساختار دولت سوریه هستند. این توافق که قرار بود تا پایان سال ۲۰۲۵ اجرایی شود، به دلیل اختلافات حقوقی و سیاسی متوقف شده است. دمشق پیشنهادی برای سازمان‌دهی مجدد SDF به سه لشکر و چند تیپ ارائه کرده است، مشروط بر واگذاری بخشی از فرماندهی به ارتش سوریه. اما هنوز نتیجه نهایی و توافق جامع نامشخص است و برخی منابع هشدار داده‌اند که هر گونه ناکامی در دستیابی به توافق می‌تواند به درگیری جدیدی و مداخله ترکیه منجر شود.