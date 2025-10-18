درآمد سلیمانیه از ۲۰ میلیارد به ۹ میلیارد دینار سقوط کرد

به گزارش کردپرس، وبسایت «شفافیت» اعلام کرده است که درآمد یک هفتهای سلیمانیه از تاریخ ۱۱ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵، بیش از ۹ میلیارد و ۲۶۴ میلیون و ۷۸۹ هزار دینار بوده که ۸۹ درصد آن بهصورت نقدی دریافت شده است. این در حالی است که در هفتهی پیش از آن، درآمد سلیمانیه بیش از ۲۰ میلیارد دینار بوده و به این ترتیب، درآمد هفتهی اخیر بیش از ۵۹ درصد کاهش یافته است.
به گفتهی وبسایت شفافیت، که مأموریت آن نظارت و تنظیم درآمدهای غیرنفتی سلیمانیه، حلبچه و هر دو ادارهی گرمیان و راپرین است، میزان کل درآمد هفتهی اخیر ۹ میلیارد و ۲۶۴ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۲۹۴ دینار بوده که ۸۹ درصد آن نقدی و ۸ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۳۹۵ دینار را شامل میشود؛ در حالی که ۹۷۷ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۸۹۹ دینار بهصورت چک بوده است.
این در حالی است که درآمد هفتهی پیش از آن (از ۴ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵) بیش از ۲۰ میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۷۷۲ هزار دینار بوده که ۸۸ درصد آن نقدی بوده است.
وبسایت شفافیت درآمدهای همهی خزانههای ششگانهی استان سلیمانیه را منتشر میکند که شامل ۲۸ وزارتخانه و نهاد، ۱۰۹ ادارهی کل، ۵۱۶ مدیریت، ۷۸۱ مؤسسهی اجرایی و ۴ واحد وابسته میشود.
پروژهی «شفافیت در درآمد و هزینهها» پس از ۳۰ سال، در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ از سوی قباد طالبانی، معاون نخستوزیر دولت اقلیم کردستان راهاندازی شد، اما تا امروز بهصورت سراسری اجرا نشده است.
نظر شما