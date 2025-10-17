به گزارش کردپرس، بورهان رشید گوله، رئیس تیم وکلای وابسته به لاهور طالبانی و همراهانش، اعلام کرد که با مدیر دفتر قباد طالبانی معاون نخستوزیر اقلیم کردستان دیدار کرده و وعدههایی دربارهی چند موضوع از جمله آزادی نیروهای بازداشتشده در حادثهی لالهزار دریافت کردهاند.
بورهان رشید در بیانیهای گفته است: «امروز در سلیمانیه با استاد عطا محمد، مدیر دفتر معاون نخستوزیر اقلیم کردستان، دیدار کردیم. پس از گفتوگو دربارهی چند مسئلهی مهم، ایشان وعدههایی دادند که به شرح زیر است:
1. دربارهی لزوم آزادی پیشمرگهها و نیروهای امنیتی بازداشتشده در حادثهی لالهزار، مسئولان وعدهی همکاری برای آزادی آنان دادند.
2. دربارهی مبلغی که برای نادی نوروز اختصاص یافته بود اما در شب حادثه ناپدید شد، وعدهی پیگیری موضوع داده شد.
3. وعده داده شد که قطعه زمینی برای ساخت گاراژ باشگاه ورزشی نوروز تخصیص یابد.
4. در مورد بازگرداندن ملک و منزل کاک حمه چاوشین، وعده داده شد که در کوتاهترین زمان به خانوادهاش بازگردانده شود.
5. دربارهی دوربینها و تجهیزات شبکهی "زوم تیوی" نیز وعدهی پیگیری داده شد.
6. از جانب خودمان تأکید کردیم که حادثهی لالهزار را نمیتوان از مسیر دادگاه حل کرد، زیرا یک مسئلهی سیاسی است و بهطور یقین نیاز به حلوفصل ریشهای و اساسی دارد تا به صلح و آشتی واقعی منجر شود.»
