۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۶

قباد طالبانی: جریان‌های کوچکی که وزن سیاسی ندارند، بودجە و حقوق را تضمین نمی‌کنند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- قباد طالبانی معاون رئیس اتحادیه میهنی کردستان در سخنانی تازه تأکید کرد که جریانی که رابطه اقلیم کردستان و بغداد را تضعیف می‌کند، قادر به تضمین پرداخت حقوق کارمندان نخواهد بود و چنین رویکردی تنها معیشت مردم را به خطر می‌اندازد.

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، کە همزمان معاون نخست وزیر اقلیم کردستان نیز می باشد، در کارزار انتخاباتی اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد: «برنامه و سیاست اتحادیه میهنی برای انتخابات آتی مجلس نمایندگان عراق کاملاً روشن است و در دو کلمه خلاصه می‌شود: بودجه و حقوق تضمین‌شده. خواسته اصلی مردم کردستان هم همین است؛ خسته شدن از ماه‌ها انتظار برای دریافت حقوقی که یا نمی‌رسد یا با تأخیر پرداخت می‌شود.»

وی افزود: «مردم خدمات، فرصت شغلی، رونق بازار و شفافیت می‌خواهند، و این مطالبات بدون بودجه‌ای تضمین‌شده محقق نخواهد شد.»

قباد طالبانی تأکید کرد: «تضمین بودجه و حقوق به جریان‌هایی داده نخواهد شد که پیوسته روابط اقلیم کردستان با بغداد را تخریب می‌کنند، و نه به کسانی که سال‌هاست هیچ مسئولیتی نپذیرفته‌اند و تنها هدف‌شان تضعیف جایگاه اتحادیه میهنی بوده است.»

کد خبر 2789980

