به گزارش کردپرس، آلا طالبانی گفت: اختلاف میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی بر سر قدرت و اداره‌ی اتحادیه میهنی کردستان بود. به‌نظر من برگزاری کنگره‌ی ریاست مشترک اشتباه بود. آنچه در شب حمله به محل اقامت لاهور رخ داد، مایه‌ی تأسف و رنج است. سلیمانیه تاب تحمل خشونت و تندروی بیش از این را ندارد.

آلا طالبانی، نماینده پیشین پارلمان عراق و نامزد فهرست ائتلاف «اساس عراقی» که محسن مندلاوی ریاست آن را بر عهده دارد، در گفت‌وگویی تلویزیونی بیان داشت: در سال ۲۰۲۱ رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان بودم. در آن زمان، اختلاف میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی بالا گرفت. به‌دلیل مواضعی که اتخاذ کردم، بافل طالبانی مرا از حزب کنار گذاشت؛ اقدامی که کاملاً ناعادلانه بود و با اصول داخلی حزب مطابقت نداشت. با این وجود، پس از کنار گذاشته شدنم نیز به فرزندان جلال طالبانی کمک کردم.

وی افزود: نخست‌وزیر محمد شیاع سودانی از ابتدا می‌خواست با من همکاری کند. از من خواست در دولتش حضور داشته باشم، اما اختلافات حزبی مانع از آن شد.

آلا طالبانی افزود: کسانی که پس از جلال طالبانی به رهبری اتحادیه میهنی رسیدند، اهمیت لازم را به پایگاه مردمی حزب در بغداد ندادند. علاوه بر آن، اختلافات درون جریان‌های کردی نیز باعث شد تا کردها در بغداد نتوانند متحد باشند یا فهرست مشترکی تشکیل دهند. اگر فهرست کردی در بغداد شکل می‌گرفت، می‌توانست دست‌کم چهار کرسی دیگر را تضمین کند.