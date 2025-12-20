فاز اول پروژه قطار شهری باید سریع تر به بهره برداری برسد

به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی در جلسه بررسی وضعیت پروژه قطار شهری کرمانشاه که با حضور معاون عمرانی استانداری، فرماندار و شهردار کرمانشاه و مدیران شهری برگزار شد، با قدردانی از حضور مسئولان در روز تعطیل اظهار کرد: پروژه قطار شهری کرمانشاه یک پروژه بزرگ و متناسب با نیاز یک کلانشهر است زیرا حمل‌ونقل شهری صرفاً با تکیه بر خودرو امکان‌پذیر نیست.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تغییر رویکرد این پروژه از منوریل به قطار شهری افزود: در ابتدا پروژه به‌صورت منوریل تعریف شده بود که به نظر می‌رسد مطالعات آن چندان عمیق و کارشناسی نبوده است، اما تبدیل آن به قطار شهری، به‌ویژه با توجه به جایگاه گردشگری کرمانشاه و اجرای بخش‌هایی از مسیر به‌صورت زیرزمینی، تصمیمی درست و آینده‌نگرانه بوده است.

حبیبی با تأکید بر مطالبه عمومی مردم برای تعیین تکلیف این پروژه بزرگ شهری گفت: این طرح سال‌هاست آغاز شده و در عین حال، در طول اجرای آن مشکلاتی از جمله ترافیک برای مردم ایجاد کرده است، بنابراین همه ما باید عزم خود را جزم کنیم تا هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد و مردم بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه پروژه‌های بزرگ باید دارای برنامه زمان‌بندی دقیق (CPM) و تأمین مالی شفاف باشند، خاطرنشان کرد: اگر برنامه زمان‌بندی دقیق اجرای پروژه و منابع مالی به‌صورت روشن و هم‌زمان پیش برود، قطعاً سرعت اجرای پروژه افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به توانمندی پیمانکاران پروژه گفت: پیمانکاران حاضر در این طرح، از مجموعه‌های توانمند و دارای ‌سابقه در اجرای پروژه‌های مترو و قطار شهری هستند و اهلیت و توان فنی آنان کاملاً اثبات شده است، اما آنچه اکنون ضرورت دارد، شفاف‌سازی برنامه زمان‌بندی و نحوه تأمین منابع مالی طرح است.

استاندار کرمانشاه با تشریح وضعیت فازهای پروژه گفت: پروژه به‌درستی فازبندی شده و فاز اول با طول حدود ۷ کیلومتر و فاز دوم با طول تقریبی ۶ کیلومتر تعریف شده است و اولویت مطلق ما فاز نخست است که هم‌اکنون بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در بخش‌هایی حتی ریل‌گذاری نیز انجام شده است و این میزان پیشرفت نشان می‌دهد کار در بخش‌های مختلف به‌خوبی در حال انجام است.

حبیبی افزود: در صورت تأمین منابع، فاز دوم نیز باید هم‌زمان پیش برود، زیرا قطار شهری زمانی معنا پیدا می‌کند که مسیر ۱۳ کیلومتری آن تکمیل شود و در آینده نیز امکان توسعه محورهای شرقی ـ غربی یا همان خط دوم قطار شهری کرمانشاه وجود خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه از مدیران پروژه خواست برنامه زمان‌بندی دقیق فاز نخست را ارائه کنند و گفت: نباید اجرای پروژه را به بهانه نبود منابع متوقف کرد زیرا مجموعه استان و مدیریت شهری موظف هستند برای تأمین منابع کمک کنند تا این یک پروژه بزرگ و مشترک هر چه زودتر به بهره‌برداری برسد.

حبیبی با اشاره به منابع تأمین مالی پروژه گفت: منابع مالی قطار شهری می‌تواند از محل انتشار اوراق، اعتبارات وزارت کشور، اعتبارات سفر دولت، تهاتر، سهم شهرداری و همچنین مولدسازی املاک مازاد تأمین شود و این موضوع باید در کارگروه مدیریت شهری به‌صورت دقیق بررسی و تعیین تکلیف شود.

وی بر لزوم برنامه‌ریزی هم‌زمان برای تأمین واگن و زیرساخت‌های برق پروژه تأکید کرد و افزود: نباید به‌گونه‌ای باشد که پروژه به پایان برسد اما تازه به دنبال تأمین برق یا واگن آن باشیم و موضوع واگن باید به‌صورت جدی دنبال شود و حتی‌الامکان از ظرفیت داخلی و داخلی‌سازی با استفاده از دانش فنی موجود بهره گرفته شود.

حبیبی خاطرنشان کرد: هرچه میزان پیشرفت پروژه افزایش یابد، امکان جذب منابع مالی جدید نیز بیشتر خواهد شد و در تخصیص اوراق و اعتبارات، شهرهایی که پیشرفت بالاتری دارند در اولویت قرار می‌گیرند و اگر پروژه به مرحله نزدیک بهره‌برداری برسد، می‌توان با پیگیری، منابع لازم را تزریق و آن را به سرانجام رساند.

استاندار کرمانشاه گفت: پروژه قطار شهری کرمانشاه باید زنده، فعال و دارای روزشمار باشد، زیرا این طرح یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی استان است و تکمیل آن نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.