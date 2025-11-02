به گزارش کردپرس، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در اربیل اعلام کرد حزب او تلاش می‌کند تا توافقی پایدار با دولت عراق درباره حقوق کارمندان اقلیم کردستان به‌دست آید.

بافل طالبانی شامگاه شنبه، ۱ نوامبر ۲۰۲۵، در چارچوب کارزار انتخاباتی حزب در شهر اربیل، در سخنانی خطاب به اعضا و هواداران گفت: «ما صدای شما و نیروی شما در بغداد هستیم.» او تأکید کرد که اتحادیه میهنی خواهان دستیابی به توافقی همیشگی با دولت فدرال است «تا این تردید و ناراحتی که در دل‌های شما وجود دارد، پایان یابد.»

در خصوص مسئله بودجه، رئیس اتحادیه میهنی وعده داد: «بودجه اقلیم کردستان را به همان شکل سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ بازمی‌گردانیم. هرطور که آن زمان بود، باید دوباره همان‌طور باشد، اگر نه بهتر. به بغداد خواهیم رفت و پروژه‌های بزرگ برای کردستان خواهیم آورد. اما این کار را به‌صورت یکتایی و متحدانه انجام خواهیم داد، از زاخو تا حلبچه، تمام کردستان را با یک نگاه می‌نگریم.»

او افزود: «همه می‌دانند ما در بغداد قدرتمندیم، کردستان را دوباره آباد خواهیم کرد و از آن دفاع می‌کنیم. پل‌هایی را که میان اقلیم و عراق سوخته‌اند، بازسازی می‌کنیم تا روابطی سالم و پایدار برای آینده کردستان برقرار شود.»

اتحادیه میهنی کردستان در حوزه انتخابیه اربیل ۳۰ نامزد معرفی کرده و چشم به ۱۶ کرسی از این حوزه دارد. این حزب با بیش از ۱۵۰ نامزد در ۷ حوزه انتخاباتی عراق در رقابت با دیگر احزاب حضور دارد.