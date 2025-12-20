خط قرمز کردها در مذاکره با دمشق؛ خلع سلاح در دستور کار نیست

به گزارش کردپرس، فرمانده کل یگان‌های مدافع زنان (YPJ) اعلام کرد که مذاکرات میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت جدید سوریه عملاً متوقف شده و با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل توافق ۱۰ مارس، وضعیت امنیتی و سیاسی در شمال‌شرق این کشور رو به وخامت گذاشته است.

سوزدار حاجی، عضو فرماندهی کل SDF و هیئت مذاکره‌کننده شمال‌شرق سوریه با دولت جدید به ریاست احمد الشرع، در گفت‌وگو با والریا منگیلی، روزنامه‌نگار مستقل گفت که گفت‌وگوهای انجام‌شده تاکنون به هیچ نتیجه عملی منجر نشده است. وی تصریح کرد: «در این مرحله نمی‌توان از مذاکره سخن گفت. آنچه وجود دارد صرفاً گفت‌وگوهایی بدون پیشرفت است.»

تداوم درگیری‌ها در امتداد فرات

به گفته فرمانده YPJ، هم‌زمان با بن‌بست سیاسی، درگیری‌ها در امتداد رود فرات نیز ادامه دارد. وی اعلام کرد از اواسط ماه مارس، مناطق تشرین، قره‌قوزاق در حومه کوبانی و غانم العلی در نزدیکی رقه شاهد درگیری‌های پراکنده اما مداوم بوده‌اند.

سوزدار حاجی با اشاره به نقش نیروهای مورد حمایت ترکیه و گروه‌های همسو با دمشق افزود: «این نیروها به‌طور مستمر در حال افزایش تنش هستند و درگیری‌ها هرگز به‌طور کامل متوقف نشده است.» وی همچنین از حضور عناصر افراطی در میان نیروهای مهاجم خبر داد و گفت: «در جریان این درگیری‌ها مشخص شد که اعضایی از داعش، به‌ویژه در قالب گروه احرار الشرقیه، مشارکت داشته‌اند.»

ناآرامی در دیرالزور

فرمانده YPJ با اشاره به تحولات استان دیرالزور گفت نیروهای SDF پس از درگیری در منطقه شقرا، تلاش نیروهای مقابل برای پیشروی به سمت دیرحافر را ناکام گذاشته‌اند. وی وضعیت کلی میدانی را «ناپایدار» توصیف کرد.

اختلاف بر سر ساختار ارتش جدید

سوزدار حاجی اصلی‌ترین محور اختلاف با دمشق را درخواست دولت سوریه برای انحلال SDF و جذب نیروهای آن به‌صورت فردی در ارتش جدید عنوان کرد. وی گفت: «دمشق خواهان از بین بردن ساختار کنونی SDF و جذب نیروها به‌عنوان افراد منفرد است.» او همچنین نسبت به ماهیت ارتش در حال شکل‌گیری ابراز تردید کرد و افزود: «در حال حاضر، ساختار نظامی منسجمی وجود ندارد و بخش عمده نیروها متشکل از هیئت تحریر الشام و گروه‌های مختلف است.»

اجرای نشدن مفاد توافق ۱۰ مارس

فرمانده YPJ تأکید کرد که توافق ۱۰ مارس مشروط به انجام اصلاحات سیاسی و نهادی در دولت جدید سوریه بوده است. وی گفت: «این اصلاحات شرط آغاز روند ادغام بود، اما تاکنون هیچ‌کدام اجرا نشده است.» به گفته سوزدار حاجی، مسئله ادغام SDF صرفاً یک موضوع نظامی نیست و به آینده ساختار حکمرانی سوریه مرتبط است. او بر لزوم مشارکت واقعی همه اقوام و گروه‌ها در ساختار جدید سیاسی این کشور تأکید کرد.

خط قرمز YPJ

سوزدار حاجی یکی دیگر از نقاط اختلاف را ماهیت ایدئولوژیک ارتش پیشنهادی دمشق دانست و گفت: «این ارتش بر مبنای شریعت اسلامی تعریف شده و پیوستن به آن مستلزم آموزش‌های دینی خاص است؛ موضوعی که با ساختار YPJ سازگار نیست.» وی با اشاره به خشونت‌های اخیر علیه اقلیت‌ها در سوریه افزود: «این تحولات باعث شده نگرانی‌های جدی نسبت به ذهنیت حاکم بر ارتش جدید به‌وجود آید.» فرمانده YPJ تأکید کرد حتی در صورت پیوستن SDF به ارتش سوریه، یگان‌های مدافع زنان استقلال خود را حفظ خواهند کرد.

خلع سلاح در دستور کار نیست

سوزدار حاجی در پاسخ به پرسشی درباره کنار گذاشتن سلاح گفت: «ما جنگ را انتخاب نکرده‌ایم، اما مجبور به دفاع از خود شده‌ایم.» وی با اشاره به نقش YPJ و SDF در نبرد با داعش افزود: «صدها نفر در این مسیر جان خود را از دست داده‌اند و این موضوع قابل چشم‌پوشی نیست.»

نقش آمریکا و احتمال تمدید مهلت

فرمانده YPJ کاهش حضور نظامی آمریکا در شمال‌شرق سوریه را «طبیعی» توصیف کرد و گفت روابط SDF با واشنگتن تغییری نکرده است. وی احتمال تعیین ضرب‌الاجلی جدید برای اجرای توافق ۱۰ مارس با میانجی‌گری آمریکا را مطرح کرد و از امضای این توافق توسط مظلوم عبدی، فرمانده SDF، دفاع کرد.

سوزدار حاجی در پایان گفت: «هدف از امضای این توافق، جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر بود. توقف روند اجرایی، به طرف مقابل بازمی‌گردد.»



