گفتگوی مسعود بارزانی و سفیر ترکیه درباره انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش کردپرس، روز سهشنبه ۲۱ اکتبر، مقر بارزانی در بیانیهای اعلام کرد که مسعود بارزانی در پیرمام از آنل بورا اینان، سفیر ترکیه در عراق استقبال کرد.
در بیانیه آمده است که ایرمان توپچو، سرکنسول ترکیه در اربیل نیز در این دیدار حضور داشت و اوضاع سیاسی عراق و منطقه، انتخابات پیشروی مجلس نمایندگان عراق و روابط بین نیروهای سیاسی عراق، مورد گفتوگو قرار گرفت.
بیانیه تاکید کرد که در خصوص اقلیم کردستان نیز اقدامات اخیر برای تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان و روند ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر پایه بیانیه، روابط بین ترکیه با عراق و اقلیم کردستان، از دیگر موضوعهای مورد گفتوگو در این دیدار بود و دو طرف بر تداوم و پیشبرد روابط بین اقلیم و جمهوری ترکیه در همه زمینهها تاکید کردند.
