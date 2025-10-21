به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کردستان، روز سهشنبه، ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۹ مهر ۱۴۰۴)، از آنیل بورا اینان، سفیر ترکیه در عراق، استقبال کرد.
در این دیدار که ارمان توپچو، سرکنسول ترکیه در اقلیم کردستان، نیز حضور داشت، ضمن تأکید بر توسعهی روابط دوجانبه، آخرین تحولات و پیشرفتهای وضعیت عمومی عراق و آمادگیها برای انتخابات مجلس نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سفیر ترکیه، موفقیت پروژهها و اصلاحات دولت اقلیم کردستان را در بخشهای مختلف به نخستوزیر تبریک گفت و بهویژه به پروژهی روشنایی، پروژههای حفاظت از محیط زیست و کمربند سبز، و تأمین و ارائهی خدمات آب اشاره کرد.
در بخش دیگری از گفتگوها، توافق سهجانبهی صادرات مجدد نفت اقلیم کردستان از طریق بندر جیهان ترکیه مورد بحث قرار گرفت و هر دو طرف توافق کردند که این امر باید زمینهساز تصویب قانون نفت و گاز در دورهی آتی مجلس نمایندگان عراق شود.
