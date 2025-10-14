انتقاد حزب دمکرات کردستان از قانون انتخابات عراق

به گزارش کردپرس، جعفر ایمینکی، مسئول دفتر انتخابات حزب دمکرات کردستان، به کوردستان۲۴ گفت: "در عراق ناآگاهی زیادی از قانون انتخابات وجود دارد." او افزود که این قانون کنونی انتخابات، بی‌ثباتی در عراق را تداوم می‌بخشد و در زمان رأی‌گیری کمترین آرا را به خود اختصاص داده است.

ایمینکی در ادامه بیان داشت که بالا بودن نرخ مشارکت در انتخابات پارلمان عراق در اقلیم کردستان، شیعیان را مجبور کرد تا قانون انتخابات را تغییر دهند و کشور را به ۱۸ حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم کنند تا کردها نتوانند کرسی‌های بیشتری در پارلمان عراق به دست آورند.

جعفر ایمینکی همچنین اشاره کرد که حزب دمکرات کردستان دارای نیروی محرکه‌ی قوی سازمانی است و در مناطقی که از محیط امنیتی و سیاسی مناسبی برخوردار نیستند، می‌تواند با اتکا به سازماندهی و محیط اجتماعی خود موفق باشد.