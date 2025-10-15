۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۰

ترور یک نامزد انتخابات آتی پارلمان عراق در بغداد

ترور یک نامزد انتخابات آتی پارلمان عراق در بغداد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- صفاء المشهدانی، عضو شورای استانی بغداد و نامزد ائتلاف السیاده برای انتخابات آتی پارلمان عراق، در یک حمله تروریستی در شمال بغداد به قتل رسید.

به گزارش کردپرس، ​صفاء المشهدانی، عضو شورای استانی بغداد و نامزد انتخابات آتی مجلس نمایندگان این کشور در شهر طارمیه در شمال بغداد به دست افراد ناشناس ترور شد.

​به گزارش منابع خبری، این ترور با یک بمب چسبان که در خودروی وی کار گذاشته شده بود، صورت گرفته است.

​صفاء المشهدانی از نامزدهای  ائتلاف السیاده در انتخابات پارلمانی آتی عراق بود که این ائتلاف عمدتاً نمایندگی اهل سنت عراق را بر عهده دارد.

صفحات نزدیک به نیروهای سنی نوشته‌اند که چند روز پس از درخواست او برای خروج حشد الشعبی از طارمیه، «صفا مشهدانی» نامزد ائتلاف «سیاده»، با انفجار بمبی کارگذاشته‌شده در خودرویش ترور شده است.
 

کد خبر 2789709

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha