بایکوت انتخابات پارلمانی عراق از سوی جنبش اسلامی کردستان

به گزارش کردپرس، به گفته‌ی این حزب، یک سال از برگزاری انتخابات در اقلیم کردستان می‌گذرد اما هنوز دولت تشکیل نشده است و در همین حال، نمایندگان پارلمان بدون انجام هیچ فعالیتی، حقوق و امتیازات خود را دریافت می‌کنند و برخی از آنان حتی برای عضویت در پارلمان عراق نامزد شده‌اند. از این‌رو، جنبش اسلامی از هواداران خود خواسته است انتخابات را بایکوت کنند.

عبدالله ورتە، سخنگوی جنبش اسلامی کردستان، در نشست خبری در سلیمانیه بیانیه‌ی نشست شورای حزب را قرائت کرد و گفت: اعضا از آتش‌بس در غزه استقبال کرده و امیدوارند این آتش‌بس همیشگی شود و به حل مسئله‌ی فلسطین بینجامد.

وی با اشاره به انتخابات پارلمانی عراق، گفت: پارلمان می‌تواند نهادی مهم برای گردهم‌آوردن طیف‌های مختلف و تنظیم زندگی اجتماعی به‌شیوه‌ای مسالمت‌آمیز باشد، اما این نهاد قانونی به دلایل گوناگون از اهداف اصلی خود دور شده است. به گفته‌ی او، شیوه‌ی برگزاری انتخابات در عراق و اقلیم کردستان محل تردیدهای جدی است، زیرا ابزارهای الکترونیکی رأی‌گیری در اختیار احزاب حاکم قرار دارد و از آن برای منافع خود بهره می‌برند.

عبدالله ورتە افزود: قانون انتخابات در راستای منافع احزاب مسلط بر قدرت تنظیم شده و به باور ما، رأی‌دادن تأثیری در ایجاد تغییر در نقشه‌ی سیاسی عراق ندارد. تجربه‌ی انتخابات پیشین نیز گواه این امر است. او گفت جنبش تلاش‌های زیادی برای اتحاد نیروهای اسلامی در کردستان انجام داده، اما این روند موفق نبوده است.

وی در پایان گفت: نمایندگان کردستان در پارلمان عراق هیچ نقشی در حل مسائل سرنوشت‌ساز اقلیم نداشته‌اند، به‌ویژه در زمینه‌ی حقوق و سهم مالی اقلیم. مردم کردستان آگاهند که با گذشت بیش از یک سال از انتخابات، هنوز دولت اقلیم تشکیل نشده و پارلمان تعطیل است، اما نمایندگان همچنان حقوق می‌گیرند. بسیاری از آنان نیز اکنون خود را نامزد انتخابات کرده‌اند، ازاین‌رو ما از اعضا و هواداران خود می‌خواهیم در انتخابات شرکت نکنند و روند انتخابات را بایکوت کنند.