به گزارش کردپرس، بیش از یک هفته از آغاز کارزار انتخاباتی گذشته و فهرست‌ها و نامزدها در جست‌وجوی سرنوشت سیاسی خود هستند تا جایگاه واقعی‌شان در میان رأی‌دهندگان را آشکار کنند. بر اساس چند نظرسنجی میدانی و با در نظر گرفتن وضعیت کنونی احزاب و نتایج انتخابات گذشته، دراومیدیا میزان آرای احتمالی و تعداد کرسی‌های احزاب مختلف در اقلیم کردستان را پیش بینی کرده است.

مطابق این پیش‌بینی و با توجه به نظام انتخاباتی سانت‌لیگو، احزاب کوچک بازندگان اصلی و احزاب بزرگ برندگان عمده خواهند بود.

در این گزارش، پیش‌بینی مربوط به فهرست‌های احزاب دمکرات کردستان (پارتی)، اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی)، جنبش نسل نو، جنبش موضع میهنی، اتحاد اسلامی کردستان، جماعت عدالت کردستان و جبهه خلق بررسی شده است.

این نظرسنجی در دو مرحله انجام شده است؛ نخست در اوایل ماه آگوست و دوم در آغاز ماه اکتبر و هم‌زمان با شروع کارزار انتخاباتی. نتایج دو مرحله مبنای این تحلیل بوده‌اند.

انتخابات ششمین دوره مجلس نمایندگان عراق

انتخابات ششمین دوره مجلس نمایندگان عراق قرار است در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود؛ انتخاباتی که برای نیروها و جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان سرنوشت‌ساز خواهد بود، زیرا با شیوه‌ی سانت‌لیگو برگزار می‌شود که به زیان احزاب کوچک و به سود احزاب بزرگ تمام خواهد شد.

توزیع احتمالی کرسی‌ها در اقلیم کردستان چنین خواهد بود:

حزب دمکرات کردستان: بین ۲۵ تا ۳۱ کرسی

اتحادیه میهنی کردستان: بین ۱۹ تا ۲۲ کرسی

جنبش نسل نو: بین ۵ تا ۱۰ کرسی

اتحاد اسلامی کردستان: بین ۲ تا ۵ کرسی

جنبش موضع میهنی: بین ۲ تا ۴ کرسی

جماعت عدالت کردستان: بین ۱ تا ۳ کرسی

جبهه خلق: حداکثر ۱ کرسی

در این انتخابات، سه استان اقلیم کردستان مجموعاً دارای ۴۴ کرسی عمومی و ۲ کرسی برای مسیحیان خواهند بود. از میان ۳ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۵۰۱ واجد شرایط رأی دادن، تنها ۳ میلیون و ۶۸ هزار و ۳۵۰ نفر کارت بایومتریک گرفته‌اند و می‌توانند رأی دهند؛ یعنی حدود ۷۹ درصد واجدین شرایط. حدود ۲۱ درصد (بیش از ۸۱۵ هزار نفر) به دلیل نداشتن کارت، از حق رأی محروم‌اند.

از کل رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده، ۲۲۴ هزار و ۳۳۳ نفر رأی‌دهنده‌ی ویژه (نیروهای امنیتی و کارکنان خاص) هستند که ۷ درصد کل رأی‌دهندگان را تشکیل می‌دهند و ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۵۱ نفر رأی‌دهنده‌ی عمومی‌اند (۹۳ درصد).

جزئیات بر اساس استان‌ها: