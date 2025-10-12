شاخوان عبدالله: با قانون از کردستانی بودن کرکوک دفاع خواهیم کرد

به گزارش کردپرس، در مراسم کارزار انتخاباتی حزب دمکرات کردستان در شهر کرکوک شاخوان عبدالله، نامزد این حزب در انتخابات پارلمان عراق، در سخنانی تأکید کرد که همچنان «نبرد در بغداد ادامه دارد و شرایط از همیشه دشوارتر است».
او گفت: «برخی از احزاب، تا چندی پیش در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشتند، اما امروز برای انتخابات پارلمان عراق نامزد معرفی کردهاند. همان کسانی که پهپادهایشان را به سمت با اقلیم کردستان فرستاده بودند، اکنون میخواهند وارد پارلمان شوند.»
شاخوان عبدالله افزود: «این افراد شونیست در پارلمان نیز اجازه نخواهند داشت قوانین بر اساس میل خودشان نقض شود. تا زمانی که ما در بغداد حضور داریم، هیچکس نمیتواند حقوق اقلیم کردستان را زیر پا بگذارد، بلکه با ابزار قانونی با آنان برخورد خواهیم کرد.»
وی تأکید کرد: «ما به صورت قانونی از کردستانی بودن کرکوک دفاع میکنیم.»
او یادآور شد که سه سال پیش در همین مکانی که اکنون گردهمایی انتخاباتی برگزار میشود، ارتش عراق کنترل شهر را در دست داشت، اما اعضا و هواداران حزب دمکرات کردستان با برافراشتن پرچم کردستان در کرکوک، ایستادگی کردند و از حقوق خود عقبنشینی نکردند.
در پایان سخنانش گفت: «ما شاگردان مکتب بارزانی هستیم، از هیچ نیرویی نمیترسیم، و هر وعدهای که دادهایم در عمل اجرا کردهایم.»
