بافل طالبانی و نوری مالکی: بغداد و اربیل باید به توافق نفتی پایبند بمانند

به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در بغداد با نوری مالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون» دیدار و دربارهی توافق نفتی میان اقلیم کردستان و دولت عراق گفتوگو کرد. در این دیدار بر پایبندی دو طرف به توافقات تأکید شد تا به گونهای حقوق مردم حفظ شود، پرداخت حقوق کارمندان تضمین گردد و جامعه از تنشهای سیاسی دور نگه داشته شود.
بر اساس بیانیه دفتر ریاست اتحادیه میهنی، دو طرف در این دیدار دربارهی تحولات سیاسی و تغییرات اخیر در سطح عراق و منطقه گفتوگو کردند و بر ضرورت فراهمکردن شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و بهدور از تخلف تأکید کردند.
در این دیدار همچنین خواسته شد که همهی طرفهای سیاسی با احساس مسئولیت ملی، کارزارهای انتخاباتی خود را بهصورت مدنی و در چارچوب خدمت به اهداف عالی مردم برگزار کنند.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که دو طرف بر اهمیت حفظ حقوق مردم و تضمین پرداخت منظم حقوق کارمندان تأکید کردهاند و خواستار دورماندن جامعه از درگیریها و رقابتهای سیاسی شدهاند.
نظر شما