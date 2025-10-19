به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در اربیل با علمای دینی و نمایندگان جوامع مذهبی دیدار کرد. او در این نشست به انتخابات آینده پارلمان عراق، وضعیت سیاسی کنونی و چالش‌های موجود اشاره کرد.

بارزانی با تأکید بر ضرورت برگزاری انتخاباتی آرام، از علمای دینی خواست که برای پیشبرد این روند به‌صورت آزاد و بدون تنش همکاری کنند.

او در بخشی از سخنانش گفت: «همیشه برنامه‌ریزی‌هایی برای تضعیف اقلیم کردستان وجود داشته است و تا امروز نیز اصولی که دولت عراق بر پایه آن بنا شده، اجرا نشده‌اند.»

بارزانی افزود: «ملت کرد در عراق حتی به عنوان شهروند برابر پذیرفته نشده‌اند و زندگی برای کردها به عدالت و برابری نبوده است. هر ستمی که امکان انجام آن بوده، در حق کردها روا داشته شده است.»

وی همچنین نسبت به خطر گسترش مواد مخدر در میان جوانان هشدار داد و گفت: «نقشه‌ای برای آلوده کردن نسل جوان کرد وجود دارد. از علمای دینی می‌خواهم که در برابر این پدیده خطرناک بایستند.»

رئیس حزب دمکرات در بخش دیگری از سخنانش درباره روابط اربیل و بغداد گفت: «پس از انتخابات پارلمان عراق، تمام تلاش خود را برای بازسازی روابط میان اربیل و بغداد به کار خواهیم بست.»

او از «پایداری مردم کردستان» در برابر اقدامات دولت فدرال عراق، از جمله قطع حقوق کارمندان اقلیم قدردانی کرد و افزود: «امیدواریم پس از انتخابات، عراق به مسیر درست بازگردد.»

بارزانی در پایان ابراز امیدواری کرد که «پیش از انتخابات پارلمان عراق، دولت جدید اقلیم کردستان تشکیل شود.»