به گزارش کردپرس، حزب دمکرات کردستان ۲۰ میلیون دینار و اتحادیه میهنی کردستان نزدیک به ۱۰ میلیون دینار به نامزدهای خود برای کارزارهای انتخاباتی کمک مالی اختصاص دادهاند.
نامزدهای هر دو حزب گفتهاند «بخش نخست این مبلغ را دریافت کردهاند».
وبسایت روداو نوشت: بهگفتهی بناز عثمان، نامزد حزب دمکرات کردستان در استان سلیمانیه، این حزب از طریق پرداخت پول نقد و چاپ ۲۵۵ بنر در اندازههای مختلف از نامزدهای خود برای تبلیغات انتخاباتی حمایت کرده است. او افزود تاکنون ۱۰ میلیون دینار به آنها پرداخت شده و در مرحلهی بعدی ۱۰ میلیون دینار دیگر نیز تا پیش از پایان کارزار انتخاباتی پرداخت خواهد شد.
در سوی دیگر، اتحادیه میهنی کردستان هنوز بهطور رسمی رقم کل کمکهای مالی خود را اعلام نکرده است. با این حال، رز سیروان، نامزد اتحادیه میهنی در سلیمانیه، گفت که حزب از طریق پرداخت پول و چاپ بنر، از نامزدهایش حمایت میکند.
به گفتهی او، تاکنون ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دینار به عنوان بخش نخست کمک انتخاباتی پرداخت شده و قرار است هر ۱۰ روز یکبار، مبلغی مشابه در اختیار نامزدها قرار گیرد.
حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، به عنوان دو حزب حاکم در اقلیم کردستان، با در اختیار داشتن بیشترین رسانههای رسمی و غیررسمی، از این ظرفیتها نیز برای تبلیغات انتخاباتی و حمایت از نامزدهای خود استفاده میکنند.
در مقابل، احزاب اپوزیسیون تنها مبالغ محدودی را برای کارزارهای انتخاباتی هزینه کردهاند.
احزاب اپوزیسیون مجموعاً نزدیک به یک میلیون دینار برای تبلیغات نامزدهای خود هزینه میکنند.
حزب اتحاد اسلامی کردستان و حزب جماعت عدالت کردستان تا سقف یک میلیون دینار به نامزدهایشان کمک میکنند و احزابی چون جنبش نسل نو و جنبش موضع میهنی تنها چند بنر تبلیغاتی چاپ کردهاند. مسئولان فهرست «جبهه خلق» نیز گفتهاند: «پولی نداریم و هیچ کمکی به نامزدها نمیکنیم».
در مقررات مربوط به هزینههای مجاز انتخاباتی آمده است که سقف هزینهی تبلیغاتی هر حزب یا ائتلاف انتخاباتی بر پایهی ۲۵۰ دینار برای هر رأیدهنده در هر استان تعیین میشود و سپس در تعداد نامزدهای فهرست ضرب میگردد.
بر این اساس، بیشترین سقف مجاز هزینهی تبلیغاتی در:
-
استان اربیل: ۸ میلیارد و ۱۵۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دینار،
-
استان سلیمانیه: ۱۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون و ۹۲۲ هزار دینار،
-
استان دهوک: ۴ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۶۵۳ هزار دینار تعیین شده است.
کارزار انتخاباتی انتخابات پارلمانی عراق از ۳ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده و تا ۸ نوامبر ادامه خواهد داشت. انتخابات نیز در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار میشود.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، نام ۷۷۶۸ نامزد را برای رقابت در این انتخابات تأیید کرده است.
نظر شما