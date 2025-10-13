به گزارش کردپرس، اتحادیه میهنی کردستان کارزار انتخاباتی پرتنش را به سود خود نمی‌داند. سعی پیره عضو دفتر سیاسی این حزب اعلام کرد: «دفتر سیاسی ما تصمیم گرفته است کارزاری آرام، مسئولانه و به‌دور از هیاهو برای انتخابات پارلمان عراق برگزار کند تا هیچ طرفی احساس تهدید نکند.»

سعدی احمد پیڕە، عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، در گفت‌وگو با شبکه‌ی روداو گفت: «دفتر سیاسی تصمیم گرفته اتحادیه میهنی، کارزار انتخاباتی پارلمان عراق را با خویشتنداری و تدبیر سیاسی برگزار کند تا از تنش با هیچ طرفی جلوگیری شود.»

به گفته‌ی او، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در انتخابات پارلمان کردستان که سال پیش انجام شد، کارزارهایی پرهیاهو برگزار کردند. وی تأکید کرد که «کارزار پرتنش، نه‌تنها با حزب دمکرات بلکه با هیچ گروهی به نفع ما نیست و برگزاری کارزار آرام به سود همه است.»

وی افزود: حزب دمکرات کردستان نیز تصمیم مشابهی برای برگزاری کارزار آرام اتخاذ کرده و ابراز امیدواری کرد که همه به این رویکرد پایبند باشند.

این عضو دفتر سیاسی همچنین گفت: «انتخابات پارلمان عراق یک مسئله‌ی ملی است، بنابراین نباید در آن درگیری‌ها و رقابت‌های درون‌اقلیم کردستان به بغداد منتقل شود.»

در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵، کارزار انتخاباتی حزب دمکرات کردستان برای انتخابات پارلمان عراق، با حضور مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی در اربیل آغاز شد.

مسعود بارزانی در آن مراسم از نامزدهای حزب خواست انتخاباتی «بسیار آرام، مطمئن و بدون حاشیه» برگزار کنند و گفت هیچ سخن «ناشایستی» نباید پاسخ داده شود.

او افزود: «اگر اتهامی علیه اقلیم کردستان مطرح شد، باید پاسخ آن با روش منطقی و معقول داده شود، اما نباید با رفتار و گفتار خود سطح کار سیاسی را پایین بیاورید.»