دیدار طالبانی با السودانی؛ تأکید بر انتخابات شفاف و قدردانی از تغییر نام فرودگاه سلیمانیه

به گزارش کردپرس، دفتر رئیس اتحادیه میهنی کردستان در بیانیه‌ای درباره دیدار بافل طالبانی با محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد: بافل جلال طالبانی در این دیدار از نخست‌وزیر عراق خواست روند ارسال حقوق کارمندان اقلیم کردستان تسریع شود تا زمان پرداخت حقوق در اقلیم کردستان با دولت فدرال عراق هم‌زمان گردد.

دو طرف همچنین درباره انتخابات پیش‌ِ روی مجلس نمایندگان عراق گفت‌وگو کردند و بر برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و به‌دور از تخلف تأکید نمودند.

بافل جلال طالبانی از تصمیم محمد شیاع سودانی برای تغییر نام فرودگاه بین‌المللی سلیمانیه به فرودگاه بین‌المللی جلال طالبانی قدردانی کرد.

وی در ادامه بیان داشت: نخست‌وزیر عراق فرزند یکی از شهداست، به همین دلیل به خانواده‌های شهدا اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و این امر شایسته قدردانی است.