به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در سخنانی در انستیتوی پژوهش‌های خاورمیانه و آفریقا (میری)، ضمن اشاره به مجموعه‌ای از مسائل داخلی و منطقه‌ای، گفت: «از برادران خود خواسته‌ایم که در روند سیاسی سوریه نقش مؤثر و فعالی داشته باشند.»

او تأکید کرد که انتخابات پیش‌رو مهم‌ترین انتخابات پس از سال ۲۰۰۵ است و بار دیگر تصریح کرد: «عمق استراتژیک اقلیم کردستان در بغداد است.»

بارزانی با انتقاد از اجرا نشدن قانون اساسی عراق گفت: «در عراق هیچ چیز فدرالی نیست و تمرکزگرایی قوی در بغداد وجود دارد. ریشه‌ی اصلی اختلافات میان اربیل و بغداد نیز همین اجرای ناقص قانون اساسی است.»

وی درباره تشکیل دولت جدید عراق نیز بیان داشت: «بعید می‌دانم پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق کابینه جدید تشکیل شود. اتحادیه میهنی کردستان شریک واقعی دولت اقلیم است و نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.»

نچیروان بارزانی در مورد بحران حقوق کارمندان اقلیم، گفت: «پس از این انتخابات باید قانون اساسی اجرا شود و هیچ دلیلی نباید مانع اجرای آن گردد.»

رئیس اقلیم کردستان همچنین به روابط اقلیم با کشورهای همسایه پرداخت و گفت: «می‌خواهیم به عامل ثبات در منطقه تبدیل شویم.»

او درباره روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: «ایران همسایه‌ای خوب است و خواهان روابطی مثبت و پایدار با تهران هستیم. هیچ‌گاه نمی‌خواهیم روابطمان با ایران آسیب ببیند. پس از سفر اخیرم به تهران و دیدار با رهبر جمهوری اسلامی، روابطمان به سطح بهتری ارتقا یافته است.»

بارزانی در واکنش به حملات اخیر علیه تأسیسات نفتی اقلیم، گفت: «گروه‌های مسلحی وجود دارند که با پهپاد علیه اقلیم کردستان حمله می‌کنند، در حالی که حقوق خود را از دولت عراق دریافت می‌کنند.»

او درباره روابط با ترکیه نیز گفت: «روابط بسیار دوستانه‌ای با ترکیه داریم. آنکارا در احیای روند صلح جدی است و باید پ.ک.ک نیز گام‌هایی برای پیشرفت این روند بردارد.»

بارزانی در خصوص وضعیت کنونی سوریه و آینده‌ی آن نیز گفت: «شرایط کنونی سوریه فرصتی است برای دستیابی مردم آن کشور به زندگی بهتر. باور نداریم که سوریه باید با سیستم کاملاً متمرکز اداره شود.»

وی در پایان با اشاره به نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) گفت: «قسد در نبرد با داعش شهدای بسیاری داده و نقش بزرگی در شکست تروریسم داشته است.»