به گزارش کردپرس، مختار موسوی، عضو این کمیسیون، اعلام کرد: نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون، عدنان زرفی، قاسم الاعرجی، حمید شترانی، عبدالحسین عبطان و محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر کنونی، از نامزدهای اصلی برای پست نخست‌وزیری هستند.

سایت خبری آوینه نوشت: به گفته موسوی، رقابت اصلی میان مالکی و زرفی است، به‌ویژه با توجه به روابط گسترده عدنان زرفی در داخل و خارج از عراق، اما شانس سودانی برای کسب دور دوم نخست‌وزیری اندک ارزیابی می‌شود.

منبعی در چارچوب هماهنگی شیعیان نیز اعلام کرده است که این ائتلاف به دو بخش تقسیم شده است؛ بخشی از آن از نوری مالکی حمایت می‌کند و بخش دیگر از محمد شیاع سودانی.