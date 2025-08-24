ناترازی انرژی در کشور حاصل حکمرانی غلط است

محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر خبرنگاری کردپرس و گروه رسانه ای میلکان به مناسبت روز خبرنگار، با تبریک این روز گفت: خبرنگاری شغلی برای کسب درآمد نیست بلکه مسئولیتی است برای آگاهی دادن به مخاطبین و بالا بردن تراز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

وی رسالت امروز جامعه خبرنگاری را مطالبه گری از مدیران و مسئولین به نمایندگی از مردم دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها می توانند با مطالبه‌گری و پیش‌بردن نظرات مردم، سطح مطالبات مردم را ارتقاء ببخشند که نهایتا به توسعه استان کمک کند و کشور در شان مردم باشد.

می خواهند ایران را وادار به تسلیم کنند

نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی در خصوص مناقشات آمریکا و اسرائیل با ایران گفت: فشارهای شدید آمریکا و اسرائیل بر روی ما و دیگر کشورهای منطقه با این هدف است که عرصه را تنگ کنند تا ایران وادار به تسلیم شود . آنها می خواهند ایران از تمام داشته‌هایش دست بکشد و رنگ عوض کند و تبدیل شود به کشوری که آنها می‌خواهند ، این اتفاق نخواهد افتاد و در نتیجه این تقابل ادامه پیدا خواهد کرد.

محمد رشیدی اظهار کرد: کشور، دولت و نظام حکمرانی باید آماده روزهای سخت باشد، پذیرش این سختی نیاز به آمادگی بالا در همه زمینه‌ها ، خصوصا در زمینه اقتصادی دارد.

وی با تاکید بر اهمیت آمادهسازی مردم و لزوم حفظ انسجام ملی گفت: همکاری دستگاهها و قوا بسیار حائز اهمیت است دولت باید بیش از هر چیز برای رفع مشکلات اقتصادی مردم برنامه ریزی کند. از طرفی نیاز است با دولت های خارجی که در این شرایط می‌توانند به کشور کمک کنند ارتباط بهتر و قویتری بگیریم.

در یک رقابت سطح المپیک، آمادگی مسابقات استانی را داریم

رشیدی استفاده از مدیران کارآمد که بتوانند در چنین شرایطی به اداره کشور کمک کنند را بسیار حایز اهمیت دانست و افزود: بخشی از مشکلات کشور، مشکلات مدیریتی است. باید این مشکلات با استفاده از مدیران خلاق، توانمند و با انگیزه رفع شود.

وی گفت: در این شرایط سخت، آمادگی کشور در زمینه‌های مختلف باید آمادگی در سطح حضور در مسابقات المپیک باشد در حالی که اگر واقع بین باشیم آمادگی ما در بعضی زمینه ها (مثلا در زمینه‌ی اقتصادی) در حد مسابقات استانی است، باید خیلی آماده‌تر و قبراق‌تر باشیم. دولت، دولت دلسوزی است، اما آماده نیست. بعضی از وزرا ارتباط شان با بدنه جامعه ارتباط موثر و سازنده نیست و شاید نیاز به تغییر یا استفاده از مشاوران و نیروهای توانمند در اطراف شان است تا این بار سنگین و مهم را بردارند .

همه نیروهای زبده باید به میدان بیایند

این نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی با اشاره به انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی خاطرنشان ساخت: آمدن آقای لاریجانی در این شرایط به این معنی است که همه نیروهای زبده و توانمند کشور باید به عرصه بیایند، همه کنار هم بایستند تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.

به اعتقاد وی، هرچند امکان وقوع هر اتفاقاتی در منطقه و حتی جهان وجود دارد که این شرایط را بر هم بزند، اما فعلاً استکبار جهانی به دنبال تسلیم ایران است.

وی افزود: آنها می‌خواهند با حذف فناوری هسته‌ای و کاهش قدرت نظامی و موشکی ما تبدیل به کشوری شویم که هیچ قدرتی ندارد و کم اثر و ضعیف است ، تا بعد حاکمیت عوض شود و ایران را به سمت و سوی تجزیه پیش ببرند.

آنها سعی دارند در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، انسجام مردم و حاکمیت، آزادیهای سیاسی و ... ضربه وارد کنند و کلنگ می‌زنند تا تخریب ایجاد کنند و نهایتاً به اهداف خود برسند و ما راهی نداریم جز اینکه با برنامه ریزی صحیح و دقیق مقابله کنیم .

برای مجلس، امروز نظارت واجب‌تر از تقنین است

محمد رشیدی نظارت را یکی از کارهای ویژه این روزهای مجلس دانست و گفت: احساس و عقیده من این است امروز نظارت مجلس بر امور کشور بسیار حائز اهمیت است، من بر اساس وظیفه خود به آقای دکتر قالیباف این موضوع را یادآوری کرده‌ام و با آقای نیکزاد هم‌ یک برنامه کاری را در این خصوص طراحی کردهایم؛ در چنین شرایطی تقنین اولویت نیست و مجلس باید بر نظارت تاکید کند. به نظرم باید به سمت جلسات نظارتی خارج از صحن برویم که بتوانیم دولت را در این شرایط سخت کمک کنیم، اگر مجلس به دولت کمک نکند مشکلات را گوشزد نکند ، کارهایی که باید پیگیری بشود پیگیری نکند کار روی زمین خواهد ماند.

عدم ناترازی در مصرف است

نماینده کرمانشاه تصریح کرد: در بخش ناترازی های فعلی در کشور عمده ناترازی در مصرف است که با برنامه‌ریزی، تلاش و آمدن مردم به عرصه میشود این ناترازیها را رفع کرد. این کار یک همت بلند می‌خواهد، برطرف شدن ناترازی ها با مدیران ضعیف و فشل امکانپذیر نیست.

وی بهینه سازی را یکی از کارهایی دانست که دولت باید انجام بدهد و خاطرنشان ساخت: تشکیل سازمان بهینه سازی را در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم آورده‌ایم. این سازمان باید زیر نظر رئیس جمهور تشکیل و در تمام زمینه‌ها بهینه سازی صورت بگیرد. اگر بهینه‌سازی اتفاق بیفتد تا ۳۰ درصد مصرف انرژی کشور در همه بخش‌های سوخت، آب و برق صرفه‌جویی می‌شود و دیگر چیزی به نام ناترازی نخواهیم داشت.

کارهای اساسی باید صورت بگیرد که انجام آن‌ها نیازمند مدیران با عزم و اراده قوی است. خودروهای بی‌کیفیت و پر مصرف داخلی امروز باعث شده‌اند مصرف روزانه بنزین به حدود 150 تا 200 میلیون لیتر بنزین افزایش پیدا کند، آنهم بنزینی که ارزش تقریبی آن لیتری۵۰ تا۶۰ هزار تومان است و نهایتاً سه هزار تومان فروخته می‌شود تا سوزانده و به آلودگی و بیماری برای مردم تبدیل شود.

دولت باید از اقتصاد دولتی دل بکند

وی مولدسازی را یکی دیگر از راههای درمان این اقتصاد بیمار برشمرد و گفت: در اقتصاد دولتی منابع خیلی زیادی هدر می‌رود، مدیری می‌خواهیم که ریسک کند و جرات داشته باشد از قانون به نحوی استفاده کند که فرصت‌های بهرهوری را افزایش بدهد.

او با بیان این فرض که تحریم نباشیم نفت را هم گران بفروشیم این سوال را مطرح کرد: مگر در دوره احمدی نژاد این کار را نکردیم چه شد؟ نتیجه نهایی چه بود؟ ما نتیجه‌ای نگرفتیم چون اقتصاد دولتی حاکم بر کشور سنگینترین رکود در کشور را ایجاد کرده است و اجازه حرکت به بخش خصوصی را نمی‌دهد.

بخش خصوصی در رقابت با دولت پایمال شده و از بین رفته است. هیچ کجای دنیا این چنین نیست ، امروزه همه کشورها از اقتصاد دولتی عبور کردهاند. حتی چین به عنوان مادر اقتصادهای دولتی این بار را از دوش دولت برداشته و اینگونه به یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا تبدیل شده است. دولت ها باید به دنبال سیاست گذاری باشند که خود را هرچه بیشتر سبک کنند.

نماینده مردم کرمانشاه درمجلس با بیان اینکه مدیران عزمی برای اجرای قوانین بالادستی مبنی بر رهایی از اقتصاد دولتی را ندارند گفت : ریاست مجلس هم به این موضوع اعتقاد کامل دارند شاید در حال حاضر تنها کسی که اعتقاد و توانایی این را دارد که تا از اقتصاد دولتی عبور کند آقای قالیباف است.

وی با تاکید بر اینکه دولت‌ها از این اقتصاد دل نمی‌کنند اظهارداشت: دولت‌ها می‌گویند سیاست‌های کلان و ابلاغی را اجرایی می‌کنند ولی وقتی سر کار می‌آیند و می‌بینند که مثلاً وزارت اقتصاد ۲هزار و۸۰۰ صندلی دارد این را از دست نمی‌دهد. صندوقهای بازنشستگی کشوری، فرهنگیان، تامین اجتماعی. فولاد، نفت و... همگی در اختیار دولت است، هر کس را که بخواهند به عنوان هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب می‌کنند و با صدها شرکت زیر مجموعه کار سیاسی انجام می‌دهند، در حالیکه بازنشستگان ما کف خیابان هستند و درب استانداری و مجلس اعتراض می‌کنند. هیچ کجای دنیا بازنشسته را مقابل خودش قرار نمی‌دهد، بازنشستگانی که سال‌ها پول خود را به حساب صندوقی ریخته اند باید خودشان هیئت مدیره انتخاب کرده و حقشان را طلب کنند. سیاست‌های بالادستی نظام ، مغایر و متناقض با کارهایی است که انجام می‌شود.

گروه‌های سیاسی دچار رکود فکری و مطالبه‌گری شده‌اند

رشیدی با اشاره به رکودفکری و مطالبه گری گروه‌های سیاسی در کشور گفت: بعضا گروههای سیاسی دنبال کسب قدرت و اهداف و مطالبات شخصی هستند. قبلا یک جناح چپ و راست بود و هر کدام در چهارچوب افکار خودشان قویتر عمل می‌کردند، امروز آن هم نیست. روزمرگی کامل در احزاب و جناحهای سیاسی باعث شده مدیرانی که جلوی پای خودشان را هم نمی‌بینند در روزمرهگی افتاده و نتوانند مدیریت پویا، هدفمند وزنده را در کشور داشته باشند.

باید قانون نظام جامع انتصابات داشته باشیم

وی انتصابات رابطه‌ای و سفارشی را یکی از عوامل بی‌انگیزگی مدیران برشمرد و گفت: برای انتصاب وزرا تا مدیران میانی باید چهارچوبی ایجاد کنیم و قانونی با عنوان «قانون نظام جامع انتصابات» داشته باشیم تا کسی بدون رزومه، توانمندی و تخصص نتواند بیاید و وزیر یا مدیر شود.

ناترازی انرژی در کشور حاصل حکمرانی غلط است

وی ناترازی انرژی در کشور را حاصل حکمرانی غلط دانست و گفت: دولت در زمینه بهینه‌سازی انرژی ناتوان بوده است. شبکه گاز تا دورترین نقاط کشور گسترش یافته و این شرایط باعث شده تا در پیک مصرف زمستان تا ۶۰۰ میلیون متر مکعب مصرف گاز داشته باشیم و به اجبار گاز نیروگاه‌ها را قطع و ناترازی برق هم ایجاد شود. در واقع بحران ناترازی انرژی حاصل برنامه‌ریزی غلط و تصورات اشتباه مدیران بوده است.

رشیدی خاطرنشان کرد: اگر مدیران توسعه محور صاحب فکر و ایده را به کار می‌گرفتیم امروز به این وضعیت دچار نمی‌شدیم.

مردم از صنایع خودروسازی کشور ناراضی هستند

وی در ادامه سخنانش به نارضایتی مردم از صنعت خودروسازی کشور اشاره کرد و گفت: توسعه صنایع باید بر اساس مزیت‌های هر حوزه اولویت بندی شود. تولید خودرو در کشور یک مزیت نبوده ولی سرمایه گذاری‌های کلانی در این حوزه انجام گرفته ولی حاصل کار تولید چند خودروی غیر استاندارد به لحاظ فنی و زیست محیطی و پرمصرف بوده که در کنار بر باد دادن منابع مالی و افزایش سرسام آور مصرف بنزین، یک نارضایتی عمومی هم ایجاد کرده است. مردم از ما مطالبه می‌کنند که چرا نباید ما هم مانند کشورهای همسایه و دیگر کشورهای دنیا از خودروهای خوب و استاندارد استفاده کنیم.

وی وضع نابسامان صنعت خودرو را محصول اقتصاد دولتی و بی‌اعتنایی به بخش خصوصی دانست و خاطر نشان کرد: تمامی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب خلاف این حکمرانی فعلی است که الان در کشور انجام می دهیم. ایشان در نشست ها با کارگزاران کشور بر تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری مدیریت صنایع به مردم تاکید دارند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید به سیاست گذاری و نظارت بسنده کند افزود: مدیریت مستقیم قسمت اعظم صنایع سیمان، فولاد و ... در دست دولت است و در واقع خود دولت برای این کالاها قیمت گذاری می‌کند. بخشی هم که به عنوان خصوصی معرفی می‌شود در واقع شرکت‌های دولتی هستند که تنها برای جلوگیری از نظارت، آن‌ها را خصوصی کرده‌اند و هر طور که بخواهند هزینه می‌کنند و حقوق و مزایا می دهند. شرکت‌های بزرگی که باید به عنوان سرمایه‌های مولد به رونق اقتصاد و اشتغال در کشور کمک کنند و بستری برای تولید کالاهای صادرات محور باشند، امروز تبدیل به شرکت‌های زیان‌ده شده و معضل بزرگی برای کشور هستند.

بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی زیان‌ده هستند زیرا بر اساس قواعد غلط اقتصاد دولتی اداره می‌شوند. در حالیکه در بخش خصوصی برای تک تک هزینه ها، حساب و کتاب وجود دارد.

وی تاکید کرد: سیاست های غلط اقتصادی دولتی مشکل اول کشور است و اگر این مشکل حل نشود حتی با عبور از تحریم‌ها هم باز اقتصاد ما همچنان بیمار است. بنابراین باید ابتدا حکمرانی در کشور براساس برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی و کلان کشور دنبال شود تا حتی در شرایط تحریم هم کشور به درستی اداره شود. تا این شیوه حکمرانی درست نشود ما شاهد هدر رفت سرمایه‌ها و منابع خوهیم بود. به عنوان مثال ما در مقطعی و در شرایط غیرتحریمی نفت زیادی فروختیم ولی آن همه درآمد صرف کارهای بی خود شد. بخش مهمی از این منابع توسط دولت و بخشی هم توسط نماینده‌ها تلف شد.