مهاباد باز هم آلودەترین هوای استان شد

او با بیان اینکه ذرات معلق ۲.۵ و ۱۰ میکرون به‌همراه پدیده وارونگی دما عامل اصلی آلودگی هوا هستند، اظهار کرد: با توجه به تداوم آلودگی هوا، هشدار لازم از سوی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان صادر شده است.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی از شهروندان خواست ضمن کاهش فعالیت‌های غیرضروری، توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند چرا که مشارکت عمومی نقش مهمی در کنترل و کاهش آلودگی هوا دارد.

موسوی تأکید کرد: شهروندان از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، انجام عملیات قیرکاری و فعالیت‌های عمرانی آلاینده خودداری کنند.

او افزود: بیماران قلبی و ریوی، مبتلایان به آسم، سالمندان و کودکان باید از انجام فعالیت‌های بدنی به‌ویژه در فضای باز پرهیز کرده و تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.

معاون حفاظت محیط زیست استان از تشدید نظارت بر واحدهای صنعتی آلاینده خبر داد و گفت: فعالیت واحدهایی که منجر به آلودگی هوا می‌شوند محدود شده و برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی با همکاری پلیس راهور تشدید خواهد شد.