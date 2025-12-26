او افزود: مرزها می‌توانند پیشران اصلی رشد اقتصادی مناطق مرزی باشند و بر همین اساس، برای تمامی مرزهای استان برنامه‌ریزی شده تا با راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی، بازارچه‌های مرزی و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، زمینه رونق تولید، صادرات و اشتغال پایدار فراهم شود.

رحمانی با بیان اینکه ۴۵۰ میلیون دلار سهمیه سه شهر مرزی پیرانشهر، میرآباد و سردشت از محل رویه کولبری تعیین شده است، اظهار کرد: بخشی از این سهمیه به دلیل برخی سخت‌گیری‌های غیرضرور و موانع اجرایی بلااستفاده مانده که با بازگشایی مرز کیله‌شین و اصلاح رویه‌ها، امکان استفاده حداکثری از این ظرفیت فراهم خواهد شد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش فاصله استان با میانگین کشوری در برخی شاخص‌ها افزود: برای جبران عقب‌ماندگی‌های موجود، برنامه‌های هدفمندی تدوین و اجرا شده که نتایج آن به‌صورت مرحله‌ای در شاخص‌ها و آمارهای ملی نمایان خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فضاهای آموزشی استان اشاره کرد و گفت: استان برای بهبود سرانه فضای آموزشی به ۸۰۰ کلاس درس جدید نیاز دارد که خوشبختانه ساخت ۶۰۰ کلاس توسط خیران نیک‌اندیش تعهد شده و انتظار می‌رود در شهرستان اشنویه نیز خیران مدرسه‌ساز با مشارکت بیشتر، در این مسیر همراهی کنند.

رحمانی همچنین از آماده بودن بیمارستان اشنویه خبر داد و اظهار کرد: این بیمارستان از نظر فیزیکی آماده بهره‌برداری است و پس از تأمین نیروی انسانی، تجهیزات تکمیلی و استقرار کادر درمان، به‌زودی در اختیار مردم منطقه قرار خواهد گرفت.

او با تأکید بر حمایت جدی از سرمایه‌گذاری تصریح کرد: برخی طرح‌های اقتصادی از سال‌های گذشته بدون جواز تأسیس و تعیین تکلیف باقی مانده‌اند که باید این روند اصلاح شود؛ چرا که هدف ما این است سرمایه‌گذار در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد و بروکراسی اداری مانعی برای فعالیت اقتصادی نباشد.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه تفاوتی میان شهرها و شهرستان‌های استان در حمایت از طرح‌ها وجود ندارد و تنها معیار مدیریت استان برای حمایت از سرمایه‌گذاری، اهلیت و توانمندی سرمایه‌گذار است.