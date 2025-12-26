جناح زرگته جنبش تغییر: تبریک رئیس اقلیم جانبداری از یک گروه غیرقانونی است

به گزارش کردپرس، جناح زرگته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس اقلیم کردستان باید به قانون احترام بگذارد و از هرگونه دخالت در امور داخلی جنبش تغییر خودداری کند. در این بیانیه تأکید شده است افرادی که ریاست اقلیم با آنان تعامل دارد، هیچ‌گونه صفت قانونی و تشکیلاتی در چارچوب جنبش تغییر ندارند.

در این بیانیه که خطاب به افکار عمومی منتشر شده، آمده است: روز گذشته رئیس اقلیم کردستان، مطابق روال سال‌های گذشته و به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی، به احزاب و جریان‌های سیاسی تبریک گفته است. مجمع میهنی جنبش تغییر لازم دانسته است هم‌زمان با تبریک سال نو، این توضیح را درباره نوع برخورد ریاست اقلیم با جنبش تغییر برای افکار عمومی منتشر کند.

در ادامه بیانیه تصریح شده است: رئیس اقلیم کردستان باید آگاه باشد که بر اساس قانون و تصمیمات کمیسیون عالی مستقل انتخابات و اداره احزاب و سازمان‌های سیاسی، از تاریخ ۱۳/۴/۲۰۲۵، افرادی که از سوی ریاست اقلیم با آنان تعامل شده، هیچ جایگاه قانونی و تشکیلاتی در جنبش تغییر ندارند و نمایندگی این جنبش را بر عهده نمی‌گیرند. این افراد خود نیز به‌طور علنی در برابر تمامی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که تا زمان برگزاری کنفرانس ملی، مسئولیت سازمان‌دهی را بر عهده ندارند.

بیانیه افزوده است: این اقدام، دخالت مستقیم در امور داخلی جنبش تغییر و جانبداری از یک گروه خارج از چارچوب اساسنامه داخلی این جنبش به شمار می‌رود. رئیس اقلیم باید پیش از هر شخص دیگری به قانون احترام بگذارد، از دخالت در امور جنبش تغییر خودداری کند و به عاملی برای تشدید اختلاف و چنددستگی تبدیل نشود.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: همگان می‌دانند که در سال گذشته، به‌دلیل تلاش برای قبضه قدرت، دوری از اصول دموکراتیک و نقض صریح اساسنامه داخلی جنبش تغییر، برای مدت شش ماه سرپرستی به فردی سپرده شد؛ دوره‌ای که طبق قانون در تاریخ ۱۳/۴/۲۰۲۵ به پایان رسیده است.

در پایان، جناح زرگته جنبش تغییر از نهادهای رسمی اقلیم کردستان خواسته است وارد منازعات سیاسی نشوند و همچون نهادهای حزبی، برای دخالت در امور داخلی احزاب و جریان‌های سیاسی مورد استفاده قرار نگیرند.