به گزارش کردپرس، جناح کردسات جنبش تغییر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد نهادهای رسمی اقلیم کردستان و عراق باید صرفاً با رهبری قانونی و مشروع جنبش تغییر تعامل سیاسی و اداری داشته باشند.

در این بیانیه آمده است: شامگاه روز ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵، یک گروه اقلیت در تپه‌ی زرگته بار دیگر با سوءاستفاده از عنوان «مجمع میهنی»، بیانیه‌ای منتشر کرده‌اند که هیچ ارتباطی با اراده جنبش تغییر و نهادهای قانونی آن ندارد.

جنبش تغییر در ادامه برای آگاهی افکار عمومی تأکید کرده است:

این گروه بر اساس نتایج کنفرانس ملی سال ۲۰۲۴ در تپه‌ی زرگته و همچنین دو کنفرانس سال ۲۰۲۵ که با نظارت مستقیم کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق برگزار شد، به‌عنوان یک گروه اقلیت و آشوب‌طلب شناخته شده و از نظر قانونی و سیاسی حق سخن گفتن به نام جنبش تغییر را ندارد.

نهادهای ذی‌ربط و رسمی اقلیم کردستان و عراق باید تعاملات سیاسی و اداری خود را صرفاً با رهبری قانونی جنبش تغییر انجام دهند؛ رهبری‌ای که هم‌اکنون دفتر مرکزی آن در محله‌ی کردسات شهر سلیمانیه قرار دارد و دانا احمد مجید ریاست آن را بر عهده دارد.

جناح کردسات جنبش تغییر ضمن تأکید بر پاسداری از ارزش‌های اصلاح‌طلبانه، اعلام کرده است کنفرانس آینده به‌منزله «سنگ محک» برای حل‌وفصل اختلافات داخلی خواهد بود و این جنبش تا بازگرداندن مسیر واقعی خود در خدمت به مردم، به تلاش‌هایش ادامه خواهد داد.