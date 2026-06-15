به گزارش کردپرس، طالبانی در پیامی درباره توافق ایران و آمریکا نوشت: «این توافق تاریخی را به ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران تبریک میگوییم و امیدواریم زمینهساز صلحی پایدار در منطقه باشد.»
او همچنین افزود: «این توافق، گامی مثبت برای کاهش تنشها و تقویت ثبات در منطقه است. از آغاز نیز ما به عنوان اتحادیه میهنی از همه تلاشهایی که به صلح، گفتوگو و همگرایی منتهی شوند حمایت کردهایم و در آینده نیز بر همین موضع پایبند خواهیم ماند.»
طالبانی در ادامه نوشته است: «خداوند جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را حفظ کند.»
نظر شما