۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۲

فیدان: تداوم دیپلماسی میان ایران و آمریکا برای پیشگیری از یک فاجعه منطقه‌ای ضروری است

فیدان: تداوم دیپلماسی میان ایران و آمریکا برای پیشگیری از یک فاجعه منطقه‌ای ضروری است

سرویس ترکیه - وزیر خارجه ترکیه با اشاره به تنش‌های جاری پیرامون ایران، هشدار داد که منطقه در آستانه بحرانی خطرناک قرار دارد و از حمایت آنکارا از راه حل دیپلماتیک میان تهران واشنگتن برای پیشگیری از گسترش جنگ خبر داد.

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست مشترک وزیران خارجه ترکیه، آذربایجان و گرجستان در استانبول، بخشی از سخنان خود را به تحولات مرتبط با ایران و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها اختصاص داد.

فیدان اعلام کرد که در جریان این نشست سه‌جانبه، گفت‌وگوهای در حال انجام میان ایران و ایالات متحده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. او با اشاره به حساسیت شرایط منطقه گفت: «ضروری است از وقوع جنگی که می‌تواند منطقه و حتی جهان را تا آستانه یک فاجعه پیش ببرد، جلوگیری شود.»

وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که آنکارا برای دستیابی به صلحی پایدار، تماس‌ها و رایزنی‌های خود را هم با ایران و هم با آمریکا ادامه می‌دهد. به گفته او، ترکیه همچنین در این دوره حساس با کشورهای منطقه نیز در ارتباط نزدیک قرار دارد و تلاش می‌کند از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو به کاهش تنش‌ها کمک کند.

فیدان افزود: «برای تحقق صلح پایدار، از یک سو تماس‌های خود را با ایران و آمریکا ادامه می‌دهیم و از سوی دیگر با کشورهای منطقه در حال رایزنی هستیم. ترکیه در این مقطع حساس همچنان از دیپلماسی و گفت‌وگو حمایت خواهد کرد.»

وزیر خارجه ترکیه همچنین هشدار داد که بحران‌های نظامی در پیرامون ترکیه می‌تواند به سرعت ابعاد گسترده‌تری پیدا کند و ثبات منطقه را بیش از پیش تهدید کند. او تأکید کرد که تنها راه جلوگیری از تشدید تنش‌ها و گسترش درگیری‌ها، استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک و ادامه مذاکرات است.

فیدان بر ضرورت حفظ کانال‌های گفت‌وگو میان طرف‌های درگیر تأکید کرد و گفت ترکیه معتقد است حل بحران‌های منطقه‌ای تنها از مسیر مذاکره، دیپلماسی و توافق‌های سیاسی امکان‌پذیر است.

کد مطلب 2796161

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