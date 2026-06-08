به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست مشترک وزیران خارجه ترکیه، آذربایجان و گرجستان در استانبول، بخشی از سخنان خود را به تحولات مرتبط با ایران و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها اختصاص داد.

فیدان اعلام کرد که در جریان این نشست سه‌جانبه، گفت‌وگوهای در حال انجام میان ایران و ایالات متحده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. او با اشاره به حساسیت شرایط منطقه گفت: «ضروری است از وقوع جنگی که می‌تواند منطقه و حتی جهان را تا آستانه یک فاجعه پیش ببرد، جلوگیری شود.»

وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که آنکارا برای دستیابی به صلحی پایدار، تماس‌ها و رایزنی‌های خود را هم با ایران و هم با آمریکا ادامه می‌دهد. به گفته او، ترکیه همچنین در این دوره حساس با کشورهای منطقه نیز در ارتباط نزدیک قرار دارد و تلاش می‌کند از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو به کاهش تنش‌ها کمک کند.

فیدان افزود: «برای تحقق صلح پایدار، از یک سو تماس‌های خود را با ایران و آمریکا ادامه می‌دهیم و از سوی دیگر با کشورهای منطقه در حال رایزنی هستیم. ترکیه در این مقطع حساس همچنان از دیپلماسی و گفت‌وگو حمایت خواهد کرد.»

وزیر خارجه ترکیه همچنین هشدار داد که بحران‌های نظامی در پیرامون ترکیه می‌تواند به سرعت ابعاد گسترده‌تری پیدا کند و ثبات منطقه را بیش از پیش تهدید کند. او تأکید کرد که تنها راه جلوگیری از تشدید تنش‌ها و گسترش درگیری‌ها، استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک و ادامه مذاکرات است.

فیدان بر ضرورت حفظ کانال‌های گفت‌وگو میان طرف‌های درگیر تأکید کرد و گفت ترکیه معتقد است حل بحران‌های منطقه‌ای تنها از مسیر مذاکره، دیپلماسی و توافق‌های سیاسی امکان‌پذیر است.