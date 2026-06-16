۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۵

بارزانی: توافق ایران و امریکا به تقویت ثبات و امنیت در منطقه کمک می‌کند

بارزانی: توافق ایران و امریکا به تقویت ثبات و امنیت در منطقه کمک می‌کند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس اقلیم کردستان با استقبال از توافق ایران و امریکا، گفت که اجرای آن می‌تواند به تقویت ثبات و امنیت در منطقه کمک کند.

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت که اجرای توافق می‌تواند به تقویت ثبات و امنیت و شکوفایی در منطقه کمک کند.

رئیس اقلیم کردستان از همه طرف‌ها و افرادی که در تسهیل و حمایت توافق میان ایران و امریکا نقش داشتند، تقدیر کرد و تلاش‌های آنها را ستود.

بارزانی تاکید کرد که موفقیت اجرای این توافق، گامی مهم به سوی تحکیم ثبات منطقه و تقویت فرصت‌های همکاری میان طرف‌های ذیربط است.

پیش از این محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، از توافق ایران و امریکا خبردادند که قرار است روز جمعه در سوئیس امضا شود.

کد مطلب 2796370

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