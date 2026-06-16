به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت که اجرای توافق میتواند به تقویت ثبات و امنیت و شکوفایی در منطقه کمک کند.
رئیس اقلیم کردستان از همه طرفها و افرادی که در تسهیل و حمایت توافق میان ایران و امریکا نقش داشتند، تقدیر کرد و تلاشهای آنها را ستود.
بارزانی تاکید کرد که موفقیت اجرای این توافق، گامی مهم به سوی تحکیم ثبات منطقه و تقویت فرصتهای همکاری میان طرفهای ذیربط است.
پیش از این محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، از توافق ایران و امریکا خبردادند که قرار است روز جمعه در سوئیس امضا شود.
نظر شما