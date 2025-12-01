اتحاد اسلامی: محاصره لاجان و برخورد خشن با مردم «اقدامی خطرناک» است

به گزارش کردپرس، فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان اقلیم کردستان اعلام کرد که محاصره‌ی روستای لاجان و برخورد تند با مطالبات مردم، اقدامی خطرناک است و لازم است دولت فوراً راه‌حلی مناسب برای خواسته‌های آنان پیدا کند.

این فراکسیون دوشنبه ۱ دسامبر در بیانیه‌ای گفت: با وجود تمام بحران‌هایی که دولت برای اقلیم و شهروندان ایجاد کرده — شامل مشکلات حقوق، مستمری‌ها و بیکاری جوانان — به جای اندیشیدن به راه‌حل و گوش‌دادن به مطالبات مردم و رفع مشکلات، به سمت تهدید، ترساندن و ریختن خون شهروندان رفته است.

در این بیانیه تأکید شده که حوادث ناخواسته‌ای که در روستای لاجان روی می‌دهد، از جمله محاصره روستا، برخورد خشونت‌آمیز با مطالبات مردم و فشار بر ساکنان، اقدامی خطرناک است.

فراکسیون اتحاد اسلامی همچنین تصریح کرده که ضروری است دولت فوراً وارد عمل شود و این وضعیت ناخواسته را پایان دهد و برای خواسته‌های مردم، راه‌حلی مناسب و فوری پیدا کند.